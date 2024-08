Yoga a fianco del Meeting di Rimini

Dopo qualche anno di assenza Conserve Italia torna protagonista al Meeting di Rimini e lo fa in grande stile con Yoga: lo storico marchio romagnolo nato nel 1946 e leader in Italia nei succhi di frutta di qualità, sarà al fianco della manifestazione riminese (in programma dal 20 al 25 agosto) legando il suo il nome al Villaggio Ragazzi, fornendo i propri prodotti in esclusiva a tutti i bar del polo fieristico e personalizzando una delle aree sportive presenti all’interno dei padiglioni. Insomma, una partnership a 360 gradi che testimonia quanto Yoga creda nei valori fondanti del Meeting, giunto quest’anno alla sua 45esima edizione.

“Tra Yoga e il Meeting di Rimini c’è un elemento comune: le famiglie - spiega Federico Cappi, direttore marketing Retail di Conserve Italia, il Gruppo cooperativo che detiene il marchio Yoga -. Da sempre siamo attenti a questo mondo, fatto di genitori, bambini e ragazzi, che per Yoga rappresenta il principale pubblico, così come per il Meeting. È questa affinità che rende coerente la presenza di questo nostro marchio alla manifestazione ed è per lo stesso motivo che abbiamo deciso di legarlo al Villaggio Ragazzi. I giovani sono il futuro, e la loro salute dipende anche da quanta attività fisica svolgono e da come si nutrono: insomma, sport e alimentazione (frutta e verdura in particolare), un binomio che ci sta a cuore e ricco di valori positivi, e che insieme all’importanza dell’educazione, della socialità e della condivisione, rappresentano alcune delle caratteristiche distintive del Meeting di Rimini”.

Entrando nel dettaglio, il Villaggio Ragazzi Yoga occuperà l’intero Padiglione B3 della fiera di Rimini e sarà un luogo dedicato ai bambini e alle loro famiglie. Aperto tutti i giorni dalle ore 11 fino alle 20, questo spazio offrirà al pubblico una vasta gamma di attività tematiche (Teatro, Incontri, Giochi, Mostre, Lab, Racconti, Enjoy square e Servizi), offrendo l’occasione ai giovani di scambiarsi idee, leggere i libri disponibili e divertirsi tra spettacoli, letture, iniziative di carattere ludico e laboratori creativi. Tra questi, ce ne sarà uno che prevede l’utilizzo dei 107 tappi della collezione “Tutte mie le città”, uno per ogni capoluogo d’Italia, creati per celebrare il riconoscimento di Yoga come Marchio Storico Italiano e presenti in commercio solo sulle bottigliette in vetro da 125 ml di Yoga Optimum e Optimum Senza Zuccheri Aggiunti. La cultura, invece, terrà banco tra il teatro - allestito appositamente per l’occasione -, lo spazio racconti e tre mostre mentre tra i servizi si contano il Kids Club dedicato ai più piccoli, la libreria e il Giardino delle Famiglie. Le attività saranno naturalmente affiancate da una ricca merenda e da una serie di gadget (magliette, fasce elastiche multiuso, ecc…) che verranno omaggiati ai partecipanti. L’ingresso costerà 5 euro l’ora a persona per un massimo di 3 ore ciascuno; i biglietti sono già in vendita online (info e prenotazioni: [email protected]) ma saranno disponibili durante i giorni del Meeting al Punto Informazioni del Villaggio.

“Il Villaggio Ragazzi Yoga sarà facilmente riconoscibile, perché gli animatori, peraltro tutti volontari, avranno magliette brandizzate - conclude Cappi -. Non vediamo l’ora che inizi il Meeting per poter tornare da protagonisti a questa grande manifestazione che, tra le altre cose, ci permetterà di raccontare il grande cambiamento vissuto dal marchio nel corso del 2024 con i restyling delle bottiglie da litro in PET del canale Retail e delle bottiglie in vetro da 200 ml del canale Horeca”.