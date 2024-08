L'Ue aumenta la produzione di patate

È contrastante la produzione di patate nell'Ue. Lo indicano i dati Eurostat secondo cui evidenzia una tendenza al ribasso anche se, nel 2023, la produzione è aumentata. L'anno scorso, infatti, sono state raccolte 48,3 milioni di tonnellate di patate in leggero aumento rispetto al 2022, quando sono state raccolte 47,5 milioni di tonnellate. Tuttavia, spiega Eurostat, si è registrato un calo nella produzione a lungo termine: il livello di produzione nel 2023, infatti, è stato inferiore di 27,9 milioni di tonnellate rispetto al 2000. Un calo non indifferente, visto che in 23 anni si parla di un -36,7%.

L'anno scorso l'Ue ha prodotto patate (comprese quelle da semina) per un valore di 19,4 miliardi di Euro: il tubero rappresenta, quindi, secondo i dati Eurostat, una quota del 3,8% del valore della produzione agricola dell'Ue nel 2023. Tra i Paesi dell'UE, questa quota ha raggiunto il 7,9% in Belgio, il 7% nei Paesi Bassi e il 6,8% in Germania. Francia, Germania e Paesi Bassi, insieme, rappresentano una maggioranza ancora maggiore del valore della produzione di patate nel 2023 (65%) rispetto alla produzione raccolta (55,4%). Sebbene la Germania abbia prodotto circa 3 milioni di tonnellate di patate in più rispetto alla Francia nel 2023, il valore delle patate prodotte in Francia è stato superiore di 104,9 milioni di Euro rispetto a quelle prodotte in Germania.

A livello nazionale, nel 2023 la Germania è stato il maggior produttore di patate dell'Ue con 11,6 milioni di tonnellate, pari al 24% del totale prodotto in Ue: dietro c'è la Francia con il 17,9% di produzione europea e i Paesi Bassi, con il 13,4%. Insieme, questi tre Paesi rappresentano la maggioranza, ossia il 55,4%, della produzione di patate raccolte nell'Ue nel 2023. L'Italia è ottava con il 2,6% di produzione europea.

Di fatto la produzione di patate nell'Ue è concentrata in pochi paesi ed è in declino da lungo tempo, sostiene Eurostat: nel 2023 quasi il 70% della superficie coltivata a patate dell'Ue è concentrata in soli cinque. Nel 2023 le patate saranno coltivate su 1,3 milioni di ettari europei. Sebbene la Romania rappresentasse quasi un terzo di tutte le aziende che producevano patate nel 2020, nel 2023 coltivava solo il 5,8% della superficie coltivata a patate dell'Ue.

"In gran parte -sottolinea Eurostat-, ciò riflette il fatto che in Romania vi sono molte aziende agricole di piccole o piccolissime dimensioni che producono patate". Analogamente, sebbene le aziende agricole che producevano patate in Lituania rappresentassero il 7% delle aziende agricole dell'Ue che producevano patate nel 2020, nel 2023 rappresentavano solo l'1,2% della superficie coltivata a patate dell'Ue. La maggior parte della superficie coltivata a patate nell'Ue è concentrata in Germania (19,9% del totale dell'Ue): la Germania, insieme a Francia (15,4% di superficie coltivata), Polonia (14,2%), Paesi Bassi (11,7%) e Belgio (7,1%) nel 2023 rappresentavano insieme poco più di due terzi degli 1,3 milioni di ettari di patate raccolte nell'Ue.

Sempre secondo Eurostat sono poche, invece, le aziende agricole Ue che producono patate biologiche: se, infatti, nel 2020 in Europa c'erano 9,1 milioni di aziende agricole, di cui 1 milioni producevano patate, solo 25 000 di esse hanno prodotto patate secondo i metodi di produzione biologica. Questo rappresenta solo il 2,5% di tutte le aziende agricole che producono patate. Tra i paesi che producono patate bio svetta l'Austria che, con il 25,6%, ha registrato la quota più alta di aziende bio produttrici.