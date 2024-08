Divella, fatturato sale a 370 milioni

Fatturato 2023 pari a 370 milioni, in crescita dell'1,6% sull'anno precedente, e una quota di mercato dell'11%, raggiunta anche grazie agli investimenti, pari a oltre 10 milioni.

E' la fotografia della Divella, il leader dei pastifici del mezzogiorno, descritta in una intervista di Francesco Divella (ad dell'azienda insieme al cugino Vincenzo) pubblicata su Repubblic. "Siamo il secondo marchio in Italia dopo Barilla", precisa Divella, "Ed è importante anche perchè la nostra è un'impresa del Sud, con tutto quello che ne deriva anche in termini di costi".

Divella spiega che la crescita si è realizzata anche grazie agli investimenti in beni strumentali e nuiova tecnologia. "Gli investimenti sono serviti per incrementare la macinazione del grano e ottimizzarne la trasformazione in farine e semole". E poi per realizzare "nuovi silos destinati allo stoccaggio delle materie prime, e per una nuova linea di produzione per la pasta corta da 4.500 kg di prodotto l'ora".

I prodotti Divella sono esportati in 125 paesi e le vendite all'estero valgono il 40% del fatturato.

L'ad ha annunciato ulteriori investimenti per ammodernare il 30% delle linee di produzione nei prossimi due anni. Previste risorse anche per le linee di produzione della gamma dei biscotti, in catalogo ormai da più di 30 anni.