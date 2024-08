Nestlé, nuovo metodo per ridurre i grassi negli ingredienti lattiero-caseari

Nestlé si dà da fare per ridurre i grassi negli ingredienti lattiero-caseari. Lo conferma il suo team di ricerca e sviluppo in Brasile che ha sviluppato un metodo per ridurre il grasso del latte in polvere fino al 60%, senza influire sulle caratteristiche chiave apprezzate dai consumatori. Lo ha dichiarato lo stesso team di ricercatori, secondo cui, pur avendo ottenuto un contenuto di grassi significativamente inferiore, "il processo non influisce sulla qualità, sul gusto e sulla consistenza cremosa del latte".

La notizia è stata divulgata pochi giorni fa in occasione della presentazione del nuovo Ninho Adulto, prodotto che per la prima volta in 80 anni si rivolge a questa fetta di pubblico con un ritrovato "appositamente sviluppato per soddisfare le esigenze di gusto e nutrizionali di questa fascia di età". Ninho è considerato un unto fermo nel mercato brasiliano e in molti altri mercati chiave in tutto il mondo: in altri Paesi, il latte in polvere viene chiamato “Nido” ed è disponibile in America Latina, Messico, Asia, Medio Oriente, Regno Unito, Portogallo e parte degli Stati Uniti.

Il team di ricerca si è concentrato su Ninho Adulto nel tentativo di offrire un latte ad alto contenuto calorico e nutrizionale, destinato agli adulti che desiderano gustare il latte assicurandosi che il loro apporto calorico giornaliero rimanga nell'intervallo salutare. Non a caso la multinazionale ha in programma di utilizzare la tecnologia sia per i marchi Ninho che per Nido in tutto il mondo.

In base al successo del nuovo brevetto, Nestlé starebbe valutando la possibilità di applicare la tecnologia ad altre categorie di prodotti lattiero-caseari: il fine è quello di sviluppare un modo nuovo e più efficace di ridurre i grassi dei latticini fanno parte del suo pilastro chiave per sviluppare valore nutrizionale, accessibilità e sostenibilità.

L'azienda mira a ridurre gli zuccheri aggiunti, il sodio e i grassi saturi nel suo portafoglio globale di alimenti trasformati, garantendo al contempo un impatto minimo sul sapore e sulla consistenza. Un'area, questa, in cui sono in corso numerosi progetti di ricerca tra cui un processo enzimatico volto a ridurre gli zuccheri intrinseci in diversi ingredienti chiave e che, si dice, potrebbe ridurre questo tipo di zucchero fino al 30% in ingredienti come il malto, il latte e il succo di frutta, senza influire sul gusto o sulla sensazione in bocca. Un altro progetto di ricerca sta sviluppando una tecnologia proprietaria di micro-aerazione che aumenta la cremosità del cioccolato: lo sviluppo non influirebbe sulla quantità di calorie ma soddisferebbe comunque le preferenze di gusto dei consumatori.

Grazie alla tecnologia già brevettata da Nestlé, sottolinea la nota della società, "la novità è in grado di offrire un'opzione di latte in polvere con meno grassi, ma senza compromettere la consistenza cremosa e il sapore caratteristici di Ninho". Grazie a un mix di vitamine e minerali, il nuovo Ninho Adulto, aggiunge la nota, "contiene nutrienti che possono aiutare a rafforzare il sistema immunitario e la riduzione dei grassi totali contribuisce a una dieta più sana in età adulta". Il team dei ricercatori ha aggiunto che lo sviluppo, che è una tecnologia proprietaria, porta a un contenuto calorico significativamente inferiore per il latte, altro aspetto che soddisfa le richieste sempre più attente alle calorie di una fascia crescente di consumatori, in tutto il mondo.

“Il lancio di Ninho Adulto rappresenta una pietra miliare strategica per il marchio, a dimostrazione del nostro impegno nell'esplorare e soddisfare in modo completo le esigenze dei consumatori -spiega Patrícia Tigre, direttore della divisione Latte in polvere dio Nestè Brasile-. Il latte è un compagno in tutte le fasi della vita e, in una recente indagine, abbiamo scoperto che gran parte del consumo di Ninho avviene al di fuori del pubblico dei bambini. Ecco perché abbiamo lanciato un prodotto che contribuisce a una vita più equilibrata, con un contenuto ridotto di grassi, senza trascurare il sapore inconfondibile che solo Ninho offre”.

Laurent Alsteens, responsabile dell'unità strategica di Nestlé per la nutrizione, ha definito "rivoluzionario" questo sviluppo che, dice, "segna un'importante pietra miliare nel nostro approccio per offrire opzioni più sane senza compromettere il gusto che i consumatori amano. Ninho è un marchio molto popolare in Brasile e la nostra continua innovazione ci garantirà di continuare a soddisfare le aspettative dei clienti in continua evoluzione”.