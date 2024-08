Cibo italiano è il più amato al mondo ma nostri brand non emergono

Il valore generato dal livello di attrattività dei 100 principali brand alimentari del mondo, fissato al 1° gennaio 2024, è mediamente diminuito del 4% rispetto allo scorso. Non si tratta di una buona performance visto che mediamente nello stesso periodo i principali marchi del mondo presenti nella classifica intersettoriale Brand Finance Global 500 2024 sono cresciuti mediamente dell'8%. Il valore dei 100 principali brand alimentari è diminuito nonostante durante il 2023 il livello medio di attrattività di questi marchi sia rimasto sostanzialmente invariato con un punteggio pari a 77,5 su 100. Questo significa che il valore medio dei principali brand food è diminuito in parte a causa del rallentamento dell'inflazione, che non ha portato un aumento di prezzi, in parte alla maggiore attenzione al risparmio che ha guidato i consumatori verso marchi più economici e verso le marche private dei supermercati.

Il brand Nestlè - che include tutte le marche alimentari del gruppo ed esclude le bevande - nonostante l’indebolimento del livello di attrattività e la conseguente perdita del 7% del valore rispetto allo scorso anno, si conferma il trademark food di maggiore valore al mondo con un valore fissato al 1° gennaio 2024 pari a 20,8 miliardi di dollari. Seguono, nella Brand Finance 100 2024, il brand delle patatine Lay's con un valore pari a 12 miliardi di dollari e il marchio cinese dei latticini Yili che, grazie al mercato domestico, vale 11,6 miliardi di dollari. La Brand Finance Food 100 è dominata da brand che hanno la possibilità di sfruttare l’immagine e la reputazione per favorire le vendite in grandi paesi e o in molti paesi nel mondo come le 43 marche statunitensi, il cui valore pesa per il 42% dell’intera classifica con un valore complessivo pari 113,9 miliardi di dollari.

Dal report Brand Finance Food 100 2024 emerge ancora una volta che, tra le marche italiane, solo Barilla e Ferrero generano un valore sufficientemente elevato per entrare nella classifica dei 100 trademark food di maggiore valore al mondo, cioè solo Barilla e Ferrero riescono a convertire l’attrattività della marca in elevato valore economico. Il brand Barilla - il cui valore include Mulino Bianco e le altre marche del gruppo - è posizionato al 13° posto grazie ad un valore pari a 4,1 miliardi di dollari. Sebbene il valore anno su anno di Barilla sia aumentato quasi del 7%, le prospettive sono a rischio in quanto questo brand risulta essere quelle che si è maggiormente indebolito tra tutte 100 le marche in classifica. I tre principali brand Ferrero - Kinder, Nutella e Ferrero Rocher - tutti in forte crescita, hanno un valore complessivo pari a 6,2 miliardi di dollari e sono posizionati rispettivamente al 28°, 52° e al 65° posto. La scarsa presenza delle marche alimentari italiane, francesi e messicane tra le 100 più importanti del mondo, contrasta con i risultati della ricerca condotta da Brand Finance, per il Global Soft Power Index, dalla quale emerge che il cibo italiano è il più amato in assoluto al mondo, seguito da quello francese e poi dal messicano.

Il cibo italiano risulta il più amato al mondo in tutti i continenti e in quasi tutte le nazioni. Cina e India sono tra le pochissime nazioni importanti in cui il cibo italiano non è il più amato. Tra i cinesi domina la cucina locale mentre la cucina italiana risulta all’11° posto dopo la cucina spagnola, francese, portoghese e dopo altre cucine regionali. In India, la cucina italiana risulta seconda dopo quella locale.