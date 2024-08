Bormioli e Coccinelle rinnovano collaborazione con Cena dei Mille

Anche Acqua Panna e San Pellegrino confermano il loro contributo come sponsor tecnici. Prosciutto di Parma è tra i main sponsor

Bormioli Luigi e Coccinelle rinnovano la collaborazione con la Cena dei Mille di Parma, realizzando in esclusiva i preziosi omaggi da collezione dedicati ai 1.000 ospiti presenti. L’evento previsto il 10 settembre nel centro storico – organizzato da Fondazione Unesco Parma Creative City of Gastronomy assieme al Comune di Parma, la regia di Parma Alimentare e il contributo dell’associazione Parma, io ci sto! – rimane un appuntamento imperdibile non solo per le eccellenze enogastronomiche del territorio, ma anche l’unicità di ogni Cena.

La quinta edizione vedrà ancora Bormioli Luigi a realizzare i 1.000 caratteristici sottopiatti per la mise en place della tavolata. L’azienda parmigiana ha sempre affiancato la Cena dei Mille fin dal 2018, e quest’anno li realizzerà in vetro opale (resistente agli urti e alle alte temperature) con una tiratura limitata per l’evento del 10 settembre; inoltre i commensali potranno portarli con sé come ricordo della serata, e non da meno come oggetto unico da collezione. Bormioli Luigi sarà presente anche nell’area aperitivo, con la fornitura di oltre 2.000 eleganti calici della collezione Michelangelo Golden Label, in vetro soffiato Sparkx® Ultra Clear ad alta resistenza.

Confermata anche la collaborazione con Coccinelle, l’azienda di Sala Baganza riconosciuta a livello internazionale per la creazione di borse e accessori in pelle dal design curato, che dopo l’esordio dell’anno scorso firmerà i preziosi braccialetti dedicati ai 1.000 commensali. Sarà un oggetto unico, proposto per questa quinta edizione in color cuoio, rispetto al bianco del 2023, realizzato in vera pelle Made in Italy con una qualità superiore e una resistenza nel tempo che gli ospiti potranno collezionare come prezioso ricordo. L’azienda, fondata nel 1978, ha ribadito che il bracciale avrà una medaglietta metallica con inciso il simbolo di una stella, a raffigurare il cielo stellato che (tempo permettendo) caratterizza da sempre il grande appuntamento.

La Cena dei Mille di Parma potrà inoltre contare sul sostegno dei main partner Barilla, Delicius, Pamalat, Parmigiano Reggiano, Prosciutto di Parma, Mutti, Rizzoli, Rodolfi e Zarotti e dello sponsor Coppini Arte Olearia, insieme ai consulenti gastronomici ALMA, AIS Emilia, CheftoChef e Parma Quality Restaurants. A questi si affianca il fondamentale apporto degli sponsor tecnici: Acqua Panna e San Pellegrino, Capannelle, Centro Agroalimentare Parma, Colli Piacentini Doc, i Consorzi di Tutela di Culatello di Zibello, Coppa di Parma, Salame Felino, Salumi Dop Piacentini, Fungo di Borgotaro, Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia, Franciacorta, Vini dei Colli di Parma, Lambrusco Doc, Cordero San Giorgio e Distilleria Faled. Ancora, Iren, Affettatrici B.M&L, Davide Groppi, Fepa, Goeldlin, Iotti Frigoriferi, Torrefattori di Parma, Gruppo Provinciale Panificatori Artigiani Parma, e La Patria, oltre alla preziosa collaborazione di Ascom Confcommercio, Confesercenti, Vivaticket, Fiere di Parma, Destinazione Turistica Emilia e il partner artistico Teatro Regio Parma-Verdi Off.