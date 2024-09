"Umbria, i sapori del cinema": connubio tra enogastronomia e celluloide

La Regione Umbria lancia il nuovo progetto di promozione turistica "Umbria, i sapori del cinema", che punta a valorizzare le eccellenze vitivinicole e olearie locali attraverso un originale connubio con il cinema. Questo ambizioso progetto, curato dalla Rete dei Festival del Cinema umbri, animerà alcune località del “cuore verde d’Italia” dal 20 settembre al 3 novembre 2024, per cinque weekend. In queste occasioni, saranno organizzate proiezioni cinematografiche gratuite precedute da degustazioni, ospitate in suggestive cantine e frantoi, offrendo un’esperienza sensoriale unica che fonde sapori e immagini. Non mancheranno laboratori con le scuole, tour nei luoghi che sono stati set cinematografici, passeggiate e trekking, per far immergere i partecipanti in una dimensione artistica e naturalistica autentica.

Questo progetto rappresenta un ulteriore tassello nella strategia di investimento nel settore audiovisivo della Regione Umbria, che ha già portato alla creazione della Fondazione Umbria Film Commission, al sostegno ai Festival cinematografici regionali, e all'organizzazione dell’Umbria Cinema Festival. Partendo dal successo di questa strategia di promozione e comunicazione, l’assessorato al Turismo, in collaborazione con l’assessorato all’Agricoltura, ha deciso di sostenere un'iniziativa dal carattere innovativo, mai realizzata prima in questa regione. Punto focale dell’iniziativa è la Rete dei Festival di Cinema umbri, che comprende eventi riconosciuti e sostenuti dal Ministero della Cultura: il Terni Film Festival, il Festival del Cinema di Spello, Le Vie del Cinema di Narni, il PerSo - Perugia Social Film Festival e l’Umbria Film Festival di Montone. Questi festival, con le loro esperienze e specificità, contribuiranno a raggiungere gli ambiziosi obiettivi del progetto.

Il progetto "Umbria, i sapori del cinema" intende promuovere il territorio attraverso una strategia di destagionalizzazione del turismo, puntando sulla valorizzazione delle produzioni enogastronomiche, del vino e dell’olio del territorio. Si vuole mettere in luce luoghi e percorsi alternativi rispetto alle rotte turistiche più battute, favorendo una conoscenza più approfondita delle risorse regionali e andando oltre il concetto tradizionale di cineturismo. L’obiettivo è anche quello di prolungare la permanenza dei visitatori nella regione e di rafforzare il ruolo del cinema come strumento di arricchimento culturale per le comunità.

Per realizzare tutto questo, è fondamentale il coinvolgimento di numerosi soggetti: l’assessorato al Turismo sarà responsabile della promozione e comunicazione nazionale e del coordinamento generale dell’iniziativa, mentre l’assessorato all’Agricoltura, insieme ad AssoGal, selezionerà le cantine. Quest’ultimo avrà anche il compito di curare le degustazioni che precederanno le proiezioni nell’ambito del Psr per l’Umbria 2014-2022 – Misura 19, insieme alle Strade del Vino e dell’Olio. Inoltre, sempre la stessa Associazione sarà l’organizzatore delle passeggiate naturalistiche.