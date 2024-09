Fao: prezzi alimentari in calo, ma è fondamentale anche la trasparenza

Se da un lato il calo nei prezzi internazionali delle materie prime, iniziato nel 2023, segna un miglioramento, l'incertezza nei mercati internazionali persiste e deve essere affrontata attraverso trasparenza ed equità. Lo ha affermato oggi QU Dongyu, direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (Fao). "I mercati agricoli globali rimangono vulnerabili agli shock dovuti alle sfide globali in corso, tra cui condizioni economiche instabili che portano a improvvisi cambiamenti nella politica commerciale, in particolare da parte dei principali paesi esportatori", ha ammonito QU.

Il direttore generale della Fao ha espresso queste osservazioni in un videomessaggio all'apertura della 76° sessione del Comitato sui problemi delle materie prime (Ccp), il comitato tecnico più longevo della Fao. QU ha sottolineato che la fame nel mondo rimane a livelli elevati. L'edizione 2024 del rapporto The State of Food Security and Nutrition in the World (Sofi) recentemente pubblicata stima che tra 713 e 753 milioni di persone hanno sofferto di fame cronica nel 2023, ovvero 1 persona su 11 a livello globale e 1 su 5 in Africa.

Il direttore generale ha sottolineato il ruolo essenziale svolto dal Ccp nel fornire indicazioni per migliorare il funzionamento dei mercati e del commercio per garantire la sicurezza alimentare globale. A tal fine, "la trasparenza è fondamentale per ridurre l'incertezza e garantire la stabilità del mercato, e un sistema di commercio inclusivo, equilibrato ed equo è necessario per porre fine alla fame e alla malnutrizione", ha aggiunto Qu.

Durante la sua 76° sessione dall'11 al 13 settembre 2024, oltre a esaminare gli sviluppi nei mercati agricoli e dei fertilizzanti e le prospettive di mercato, il Comitato discuterà la relazione tra commercio e nutrizione. A questo proposito, Qu ha evidenziato la prossima edizione del 2024 di The State of Agricultural Commodity Markets (Soco), che esplora questa complessa relazione e fornisce prove su come il commercio influisce sui modelli alimentari e sui risultati nutrizionali.

Qu ha assicurato che il commercio si riflette correttamente nel Quadro strategico della Fao 2022-31, con un'Area prioritaria del programma (Ppa) dedicata a mercati e scambi trasparenti. Supporta nel garantire i Four Betters: migliore produzione, migliore nutrizione, un ambiente migliore e una vita migliore, senza lasciare indietro nessuno.