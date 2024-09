Opera San Francesco per i Poveri: tutti gli appuntamenti di ottobre

Opera San Francesco per i Poveri annuncia gli appuntamenti del mese di ottobre per ritrovarsi e riflettere intorno a temi di solidarietà, ecologia e comunità: torna Insieme a San Francesco Oggi. Tante le proposte dal 3 fino al 26 ottobre per riscoprire l’attualità degli insegnamenti del santo di Assisi e per conoscere da vicino le attività di Osf, presente a Milano dal 1959 e che quest’anno celebra i 65 anni a fianco delle persone fragili.

“Siamo molto contenti di poter proseguire il nostro percorso nel nome di Francesco e di cogliere l’occasione di questi eventi per poter aprire i nostri spazi, condividere le nostre attività, e fare esperienza della bellezza di un atto semplice e potente come donare. Quest’anno ringrazio i giovani chef che con entusiasmo ed energia hanno accolto il nostro invito per celebrare uno dei momenti fondamentali di fratellanza e comunità, il pasto”, commenta fra Marcello Longhi, presidente di Osf. “Ringrazio anche Stefano Mancuso che, a 800 anni dal cantico delle creature, renderà attuale come non mai il desiderio di fratellanza e solidarietà universale di San Francesco. E poi ricordo i laboratori con i bambini a cui tengo in particolar modo, perché è importante sensibilizzarli a tematiche pratiche quali economia e valore dei beni con cui hanno a che fare nel loro quotidiano”.

Tra gli appuntamenti si ricorda Grandi Cuochi all’Opera, evento giunto alla sua tredicesima edizione, in collaborazione con Identità Golose, che si svolge nella storica mensa di corso Concordia. Domenica 6 ottobre gli spazi si apriranno al pubblico per accogliere Giovani Talenti cucinano per Osf, cinque chef under 35, stellati e non, provenienti da rinomati ristoranti italiani, che porteranno il loro entusiasmo e la loro maestria nella cucina di Opera per un pranzo benefico a sostegno delle attività di Osf.

Ai fornelli, impegnati per un menù appositamente creato, ci saranno: Richard Abou Zaki, Arianna Gatti, Davide Marzullo, Riccardo Merli, Giada Riverso, Aurora Zancanaro.