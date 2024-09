G7 Agricoltura. Denominazioni in rassegna a Ortigia

Uno dei protagonisti del G7 sarà "Casa Italia Dop Igp", con un padiglione interamente dedicato alle produzioni agroalimentari di qualità Dop Igp. Dal 21 al 29 settembre a Ortigia (SR), i Consorzi di Tutela italiani presenteranno il meglio delle loro produzioni attraverso un programma che include 80 appuntamenti tra degustazioni e conferenze. L'obiettivo è promuovere e far conoscere le peculiarità agroalimentari dei territori italiani, il valore della certificazione, la tracciabilità e l'origine garantita dei prodotti.

L'evento rappresenta un'importante occasione per gli 82 Consorzi di Tutela aderenti a Origin Italia e per le due associazioni di settore, Isit (per il comparto dei salumi) e Afidop (per il settore dei formaggi), che uniscono le forze per valorizzare il made in Italy. Questo progetto si propone anche come modello per gli altri Paesi partecipanti al G7 Agricoltura e Pesca e alla “Divinazione Expo 24”.

In questo contesto, il giorno 26 settembre Origin Italia organizzerà presso il Palazzo Vermexio di Siracusa, un convegno finalizzato a favorire il dialogo tra i rappresentanti delle istituzioni internazionali e nazionali, i Consorzi di tutela italiani e le loro organizzazioni di riferimento. L’obiettivo è sviluppare progetti di cooperazione a sostegno della crescita delle Indicazioni Geografiche nei Paesi in via di sviluppo. Il convegno vedrà la partecipazione di relatori internazionali e si concluderà con gli interventi del direttore generale della Fao QU Dongyu, del ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida e di Paolo De Castro, già ministro delle Politiche Agricole ed europarlamentare.

Per l’occasione, la Fondazione Qualivita ha realizzato il Qualivita Atlas, una pubblicazione enciclopedica in lingua inglese che descrive le produzioni agroalimentari e vitivinicole italiane Dop, Igp, Stg e le bevande spiritose IG, arricchita dalla prefazione del presidente del Consiglio Giorgia Meloni e del ministro Lollobrigida. L’opera sarà consegnata alle delegazioni presenti al G7 Agricoltura e Pesca di Ortigia, per iniziativa del ministero.

"Origin Italia, che riunisce l'intero sistema delle Dop e Igp italiane, lancia un forte segnale di coesione, guidandoci verso le sfide del futuro", dichiara il presidente di Origin Italia Cesare Baldrighi. "Sfide che non si limitano alla crescita economica del nostro settore, ma che abbracciano anche il benessere sociale, la sostenibilità ambientale e la cooperazione internazionale".

L'auspicio di Antonio Auricchio, presidente dell'Associazione formaggi italiani Dop e Igp (Afidop) e che "il G7 possa essere una occasione per riaprire il dialogo internazionale sul libero scambio, un obiettivo essenziale per la tenuta delle nostre filiere e della nostra economia".