Purina UK: 178,58 mln euro per sito produttivo a Wisbech

Nestlé sta investendo più di 150 milioni di sterline (178,58 milioni di euro) nella sua fabbrica Nestlé Purina PetCare a Wisbech, Regno Unito. La mossa segue altri recenti investimenti in strutture Purina in tutto il mondo, poiché il business della cura degli animali domestici di Nestlé è cresciuto notevolmente negli ultimi anni. Il sito produttivo di Wisbech ospita alcuni dei marchi di alimenti per animali domestici preferiti nel Regno Unito, tra cui Felix, Gourmet e Winalot.

I lavori sono già in corso e il completamento è previsto per l'inizio del 2025. L'operazione include l'installazione delle ultime tecnologie e macchinari sulle sue linee di produzione esistenti, un rinnovamento delle strutture per i 600 lavoratori della fabbrica e iniziative per migliorare l'efficienza energetica e per aiutare a ridurre le emissioni di carbonio nei prossimi anni.

L'investimento significa che la fabbrica è stata in grado di reclutare 40 nuovi ruoli qualificati, concentrati sull'ottimizzazione e sulla manutenzione della nuova tecnologia introdotta come parte degli aggiornamenti. Nestlé Purina sta anche investendo nella formazione delle competenze per i dipendenti esistenti come parte del programma.

La cura degli animali domestici è un settore in forte crescita per Nestlé: nel 2023 ha rappresentato circa il 20% delle vendite totali del gruppo, in aumento rispetto al 12% circa di un decennio fa. L'azienda ha recentemente annunciato una serie di investimenti significativi in siti di cura degli animali domestici, tra cui strutture negli Stati Uniti, in Brasile e in Ungheria.

L'investimento è in linea con la missione di Purina di determinare vite più ricche per gli animali domestici e per le persone che li amano, contribuendo al contempo a un pianeta più sostenibile. Riflette, inoltre, l'impegno dell'azienda nel soddisfare le tendenze in evoluzione nella cura degli animali domestici e la crescente enfasi sul benessere degli animali domestici.