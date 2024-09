La settimana di EFA News in 180 secondi

- Emergenza peste suina africana. “Se vogliamo uscire da questa drammatica situazione ognuno di noi che fa parte della filiera deve fare uno sforzo supplementare per raggiungere un unico obiettivo: sconfiggere la Psa“. Si è espresso così il direttore di Assica Davide Calderone, parlando della situazione italiana circa la peste suina africana che sta contagiando gli allevamenti. I danni che la psa causa all'export deisalumi italiani oscillano tra 20 e 25 milioni di euro al mese per un valore complessivo di mezzo miliardo di euro. Il problema sarà al centro della 7a edizione della Giornata della Suinicoltura prevista a Modena il 16 ottobre.

- Rapporto Coop 2024. Italiani sempre più risparmiatori e in dieta perenne ma il food resta al numero 1 della spesa. È questo in poche parole il risultato del “Rapporto Coop 2024 - Consumi e stili di vita degli italiani di oggi e di domani” dell’Ufficio Studi di Ancc-Coop. Crisi da inflazione e guerre non intaccano più di tanto il potere del cibo, utilizzato anche come cura per il corpo. Il food resta anche nelle previsioni l’unico comparto in cui solo una minoranza, il 10%, si dice pronto a tagliare la spesa: il 21% dei consumatori invece è intenzionato ad aumentarla.

- Monitor distretti di Intesa Sanpaolo. Impennata dell'export dei distretti agroalimentari italiani nel primo trimestre 2024. Secondo il monitor di Intesa Sanpaolo, al 31 marzo 2024 è proseguito il trend avviato un anno prima: quasi 7,1 miliardi di euro di esportazioni, 441 milioni in più rispetto allo stesso periodo del 2023. Spicca la filiera vitivinicola: nei primi tre mesi 2024 ottiene il 2,4% anno su anno grazie ai dieci distretti monitorati che totalizzano oltre 1,5 miliardi di export.

- Assocarni: zootecnia settore strategico per l'Italia. Rilanciare l'autoapprovvigionamento in ambito zootecnico bovino, combattere l'epidemia di blue tongue, premiare la qualità delle produzioni italiane. Questi e molti altri i temi all'ordine del giorno nel corso dell'assemblea di Assocarni, tenutasi giovedì scorso a Roma.

- Balsamico. Consorzi dell'aceto insieme per "Acetaie aperte". E' tutto pronto a Modena per la prossima edizione di Acetaie Aperte il prossimo 29 settembre. I due consorzi organizzatori, Aceto Balsamico di Modena Igp e Aceto Balsamico Tradizionale di Modena, si sono messi in sinergia per un evento che si prefigge di essere un formidabile volano per il turismo.

