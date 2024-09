Triangolini Valfrutta: oltre 300 mln di succhi venduti in 10 anni

Lanciati sul mercato nel maggio 2014 come assoluta novità nel comparto dei succhi di frutta, i Triangolini Valfrutta si apprestano ora a celebrare dieci anni di successi con una serie di iniziative rivolte ai piccoli consumatori tra cui la nuova collezione, il concorso e lo spot televisivo. Oltre 300 milioni i brik dall’iconica forma triangolare venduti in questi anni con un trend costante di crescita nonostante un mercato (come quello dei succhi) in generale sofferenza; tutto questo è stato possibile grazie ad un mix di innovazione, qualità, comunicazione ingaggiante che ha determinato il successo di questo prodotto.

Come ormai da tradizione, non poteva mancare la nuova collezione de I Triangolini Valfrutta per festeggiare questa importante ricorrenza. Protagonista in questo caso è proprio il grande compleanno de I Triangolini, celebrato anche con un nuovo concorso: in ogni confezione, oltre ai consueti simpatici personaggi degli animali, saranno presenti fino a tre brik che presenteranno sulla confezione il disegno di una porzione di torta. Mettendo insieme 10 Triangolini con i disegni delle porzioni di torta, sarà possibile costruire la Triangotorta. A quel punto basterà farsi un selfie insieme alla “torta” da inserire poi nell’apposito sito per partecipare al concorso e provare così a vincere una Nintento Switched Oled o un viaggio safari in Africa, che saranno assegnati con un’estrazione finale.L’iniziativa, partita ad agosto, durerà fino a inizio luglio 2025.



“Festeggia anche tu i 10 anni dei Triangolini”. Così esordisce il nuovo spot tv de I Triangolini Valfrutta, in onda da domenica 22 settembre 2024 fino a gennaio 2025 sulle tv tematiche. Ambientato in una suggestiva casa sull’albero in mezzo ad un paesaggio simile alla savana africana, il nuovo spot ha una durata di 20 secondi e si focalizza sull’anniversario de I Triangolini, con i simpatici personaggi intenti a fare festa e a comporre la speciale Triangotorta grazie agli speciali succhi di frutta. La realizzazione dello spot in animazione è a cura della casa di produzione milanese Clay, la creatività dell’agenzia creativa Leagas Delaney, mentre il centro media è l’agenzia Life di Bologna. Ad accompagnare la programmazione televisiva, c’è anche la campagna digital e la campagna trade con espositori dedicati nei punti vendita.

“I Triangolini rappresentano un case history davvero unico nel suo genere", spiega Federico Cappi, direttore Marketing Retail di Conserve Italia, il Gruppo cooperativo che detiene il marchio Valfrutta, "in quanto si tratta di una linea di prodotti dedicata al target 3-7 anni, sulla quale è stata costruita una strategia di marketing che include packaging, promozioni e comunicazione televisiva rivolta direttamente ai bambini. È un impianto di comunicazione giocoso e coinvolgente, che si rinnova ogni anno con nuove collezioni, spot e iniziative, ma mantenendo sempre la stessa narrazione anche grazie all’ormai inconfondibile jingle”.

“Inoltre", aggiunge Cappi, "la frutta presente ne I Triangolini è garantita da Valfrutta e proviene dalla propria filiera agricola italiana, in particolare dai soci produttori di pesche, pere e albicocche. È un esempio di riuscita valorizzazione della migliore frutta italiana, che trova un nuovo sbocco commerciale nella Gdo con una gamma di posizionamento medio-alta”.

“Ancora una volta I Triangolini propongono una speciale iniziativa che mette il consumatore al centro dell’attenzione", aggiunge Francesco Emiliani, Product Marketing Manager di Conserve Italia. "Questa attività stimola maggiormente l’engagement verso il pubblico insieme quale I Triangolini vogliono festeggiare il decimo compleanno, come recita il testo ben visibile sulla confezione. Si tratta quindi di un anniversario condiviso, una festa per tutti e una ricerca – quella dei Triangolini con il disegno della torta – che riunisce tutta la famiglia. Una nuova modalità di concorso che riteniamo possa stimolare il coinvolgimento, incrementando il feeling con il prodotto e con il brand”.