Regione Fvg: troppa burocrazia nella Pac, rivedere scelte UE

"Il Friuli Venezia Giulia per utilizzare 40 milioni di euro nell'ambito del Piano di sviluppo rurale deve impiegare 85 funzionari. Per utilizzare 250 milioni di liquidità regionale, di funzionari ne impiega solo quattro. La provocazione allora è: il cofinanziamento dello Stato e il cofinanziamento delle Regioni utilizziamolo fuori dalla Pac perché, come sta avvenendo, con gli strumenti dello Sviluppo rurale noi paghiamo con anni di ritardo gli imprenditori agricoli, chiedendo loro di sostenere l'intero investimento, e rischiamo di "ucciderci" come amministrazioni. Quindi, la grande sfida è chiedere, anche attraverso il governo, che questa architettura burocratica venga meno, poiché forse non basta una riforma e non possiamo chiedere ai burocrati di cambiare la burocrazia".

Lo ha detto oggi l'assessore regionale friulano alle Risorse agroalimentari, forestali e ittiche Stefano Zannier, presente all'Expo "DiviNazione 24" nell'ambito di un dibattito sul futuro dell'agricoltura e della pesca con le istituzioni italiane ed europee che ha visto la relazione introduttiva del ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida.

"L'agricoltura italiana", ha aggiunto Zannier, "torna al centro della scena rispetto a un G7 nel quale si dovranno confrontare le esperienze di livello internazionale. Un'occasione che, auspichiamo, servirà anche a ribadire come sia sempre più necessario ragionare sull'agricoltura in termini di produzioni agricole, perché questa sarà la vera grande sfida del prossimo futuro. Le produzioni non sono infinite, devono essere certamente sostenibili, ma in tutte le componenti fondamentali che le determinano".

"E' poi evidente", ha sottolineato l'assessore, "che il sistema europeo deve fare una profonda riflessione affinché le scelte che sono state pensate, e a volte ideologicamente imposte ai Paesi e ai territori, possano essere riviste e consentano quindi di realizzare un'attività agricola che possa contemperare gli interessi di tutti e non solo delle parti che, fino a oggi, sono riuscite a monopolizzare il dibattito su questi temi".

Presente all'expo anche la Regione Friuli Venezia Giulia attraverso un importante spazio espositivo - gestito da PromoTurismo Fvg - condiviso con tute le altre altre Regioni del Nord d'Italia. Attraverso spazi informativi (con materiali e video dedicati) e un'area riservata allo show cooking e alle degustazioni, lo stand promuoverà fino al 29 settembre il Friuli Venezia Giulia anche attraverso i prodotti più rappresentativi (come prosciutto di San Daniele, formaggio Montasio, trota affumicata di San Daniele, il frico e molte delle migliori etichette dei vini bianchi delle aree di eccellenza) del sistema agroalimentare regionale.