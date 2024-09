UK: allevatori suinicoli stanchi della troppa burocrazia

Gli allevatori suinicoli del Regno Unito riconoscono l'importanza della garanzia agricola ma ritengono la quantità di ispezioni presso le loro strutture sia eccessiva. "Come settore, difficilmente possiamo continuare così", lamenta il presidente della National Pig Association (Npa) Rob Mutimer a margine dell'ultima riunione del Pig Industry Group (Pig).

"Abbiamo visto tanti allevatori di suini indipendenti abbandonare questo settore perché non riescono a far fronte alla burocrazia, così come è successo a noi per problemi finanziari", aggiunge Mutimer. "Se c'è un audit all'anno, indipendentemente dal fatto che tu sia bravo, cattivo o indifferente, può diventare un esercizio di spunta delle caselle. Ma se non vuoi vedere l'auditor per due anni, fai un grande sforzo per assicurarti che i tuoi sistemi siano corretti, e questo può portare a standard migliori".

Secondo Mutimer, i sistemi di certificazione Red Tractor e Rspca Assured portano "un reale beneficio per la nostra azienda. Tuttavia, quando siamo stati assicurati per la prima volta, siamo stati ispezionati solo da Red Tractor, mentre ora ci sono Red Tractor, Rspca Assured e due retailer. Ci chiediamo se, come settore, possiamo continuare così”. Da parte sua, l'amministratore delegato di Npa Lizzie Wilson rimarca di aver sottolineato il "forte desiderio all'interno del settore suinicolo di semplificare il numero di ispezioni a causa dell'enorme onere che ciò comporta per le fattorie e della necessità di rendere gli audit più efficienti, in modo che si concentrino di più sugli animali che non sulla documentazione".

La revisione della garanzia agricola è stata istituita sulla scia dei tentativi di Red Tractor di introdurre un impegno per le aziende agricole più "green", con l'obiettivo di esaminare l'idoneità di schemi di garanzia di tutti i tipi nel Regno Unito nel mondo post-Brexit.