Ecuador: Carabinieri vigilano su importazioni in Italia

Deforestazione, tracciabilità e legalità al centro dell'incontro tra l'ambasciatore Moscoso e il comandante Rispoli.

L’ambasciatore dell’Ecuador Esteban Moscoso Bohman, accompagnato dal consigliere Maria Cecilia Arboleda, ha fatto oggi visita al Comando Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari Carabinieri (Cufa). Accolto dal generale Andrea Rispoli, comandante del Cufa e dal generale Michele Sirimarco, capo di Stato Maggiore del Cufa, l'ambasciatore ha discusso delle possibili collaborazioni in tema ambientale, forestale e agroalimentare, grazie alle competenze ed expertice del comparto specialistico dell’Arma dei Carabinieri.

Al termine del colloquio, S.E. l’Ambasciatore ha lasciato la sua firma sul Libro d’Onore ed ha ricevuto in dono il Crest con emblema del Cufa.

L’incontro si è incardinato nella imminente missione europea in Ecuador della Team Europe Initiative on Deforestation-free Value Chains istituita per sostenere i Paesi terzi nel soddisfare i requisiti del Regolamento UE Eudr (European Deforestation - free products Regulation) - in vigore dal 30 dicembre 2024 - che prevede l’obbligo di certificare che i prodotti esportati siano conformi alla legislazione del Paese di produzione e provengano da terreni che non sono stati oggetto di deforestazione; in altre parole: assenza di deforestazione, tracciabilità e legalità, per tutte le materie prime esportate in Europa.

Nel prossimo periodo sarà infatti svolto un evento presenziale in Ecuador - importante esportatore di Cacao a livello internazionale - dove saranno presenti, tra gli altri, anche rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri, con i vertici del Comando Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari Carabinieri.

La missione ha l’obiettivo di approfondire le informazioni e promuovere la conoscenza e l’applicazione dell’Eudr e delle nuove regole da rispettare sulla catena di approvvigionamento delle materie prima. La finalità principale è la creazione di un mercato internazionale non solo florido e in continuo sviluppo, ma anche eco-sostenibile, in modo da garantire benessere alle popolazioni di oggi e alle generazioni future.