Roadhouse, partnership col Milanese Imbruttito

Roadhouse Restaurant, uno dei principali marchi italiani della ristorazione in Italia, ha siglato una partnership strategica al servizio della sceneggiatura e della produzione del film, “Ricomincio da Taaac”, l’attesa seconda opera de “Il Milanese Imbruttito”, in uscita giovedì 26 settembre al cinema in tutta Italia, diretto da Pietro Belfiore, Davide Bonacina, Andrea Fadenti, Andrea Mazzarella e Davide Rossi e prodotto da Giovanni Cova per Qmi in associazione con Medusa Film e Ramaya Productions e in collaborazione con Prime Video.

Qmi, nel doppio ruolo di produttore e di agenzia di marketing, ha individuato per alcune scene strategiche del film la connessione col brand Roadhouse, realizzando un product placement legato allo storytelling del film.

Nello specifico, nell’ambito della “americanizzazione” del Signor Imbruttito, l’idea è stata quella di coinvolgere in una scena di cena familiare i prodotti a brand Roadhouse, marchio che unisce l’italianità con l’American Dream, proprio come cerca di fare l’Imbruttito.

In occasione dell’uscita del film nelle sale, Roadhouse ha organizzato varie iniziative promozionali, a partire da un menu dedicato – il “Taaac Menù” - con un concorso a premi abbinato: in palio 500 coppie di biglietti di ingresso al cinema, con l'estrazione finale che metterà in palio una cena da Roadhouse con Germano Lanzoni, alias Il Milanese Imbruttito.

I clienti che sceglieranno una delle due versioni del Taaac Menù (Taaac Burger oppure Maxxxi Burger con patatine fritte, rispettivamente a euro 14,90 ed euro 17,90), troveranno in fondo allo scontrino un codice alfanumerico e il sito in cui inserirlo per partecipare all'estrazione.

L’iniziativa verrà promossa con materiale di comunicazione nei ristoranti (tovagliette, cavallotti e locandine), con diversi contenuti sui social network, e con una comunicazione agli oltre 2 milioni di clienti iscritti al Club Fedeltà.