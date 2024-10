Tosca - Eccellenze Toscane apre a Roma Tiburtina

Tosca – Eccellenze Toscane, il brand che celebra l’autentica schiaccia toscana, continua a crescere e annuncia l’apertura di un nuovo store nella stazione di Roma Tiburtina. Il format di ristorazione è frutto di un’idea degli imprenditori Pietro Nicastro e Monica Fantoni, che vantano un’esperienza pluridecennale nel settore food con l’insegna Löwengrube, autentiche stube con cucina tipica bavarese, che oggi conta più di 30 ristoranti sul territorio italiano.

La nuova apertura è il risultato della collaborazione con Chef Express, leader nella ristorazione per il settore travel. Il cuore della proposta gastronomica di Tosca è l’autentica “schiaccia” toscana, realizzata con ingredienti selezionati in sinergia con i Consorzi di Tutela della regione, nota per le sue eccellenze culinarie. Il cuore dell’offerta è la rinomata “schiaccia” bassa, calda e croccante, preparata con un mix di farine macinate con biga naturale e lievitazione superiore a 16 ore. La schiacciata viene farcita con una selezione di formaggi e salumi tipici toscani, certificati Dop e Igp, come il Prosciutto Toscano Dop, il Pecorino Toscano Dop, la Finocchiona Igp e la Mortadella di Prato Igp.

Con un afflusso di circa 150mila passeggeri al giorno, la stazione di Roma Tiburtina si conferma un nodo cruciale per il trasporto urbano nella Capitale, rappresentando una vetrina strategica per il brand toscano. Tosca offre un’alternativa gustosa e veloce per pranzi, cene, aperitivi e anche colazioni, grazie a deliziose opzioni di farcitura dolce.

“L’apertura di Tosca a Roma Tiburtina rappresenta un’importante opportunità per la crescita e la visibilità del nostro brand,” afferma Nicastro. “Con questa nuova inaugurazione, Tosca non solo espande la sua presenza nelle principali città italiane, ma riafferma anche il suo focus sul canale travel. Collaborare con un partner come Chef Express ci consente di posizionarci in luoghi ad alta affluenza, un elemento cruciale non solo per le vendite, ma anche per aumentare la notorietà del brand. Siamo orgogliosi di poter mettere in luce le eccellenze del nostro straordinario territorio e la collaborazione con i Consorzi, che abbiamo fortemente voluto e intendiamo sviluppare ulteriormente, è essenziale per il nostro progetto”.