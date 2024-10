Fipe e Treccani Accademia, master per imprese ristorazione

Fornire gli strumenti per implementare le competenze manageriali e rafforzare la tenuta delle imprese. Sono questi gli obiettivi principali della collaborazione tra Fipe - Confcommercio, la Federazione Italiana Pubblici Esercizi, e Treccani Accademia, che uniranno le loro competenze nel nuovo Master in Gestione delle Imprese di Ristorazione. Il Master, che inizierà il 18 novembre 2024 e avrà una durata di cinque mesi, è pensato per imprenditori, aspiranti tali e dirigenti del settore della ristorazione.

Attraverso una formula innovativa che combina lezioni on demand, sessioni in live streaming e incontri in presenza, il Master mira a fornire tutti gli strumenti necessari alla gestione della complessità di un’impresa dei pubblici esercizi, per favorire lo sviluppo di modelli di business sostenibili e in linea con le richieste del mercato attuale.

Per questo motivo, il programma del Master copre un ampio spettro di aree fondamentali per la gestione aziendale, dal branding e strategia di comunicazione, alla gestione economica e finanziaria, fino all’ottimizzazione delle risorse umane e l’adozione di tecnologie digitali avanzate.

"La collaborazione con Treccani ed in particolare con la sua qualificata Scuola di Management Treccani Accademia, ci permette di fare un salto di qualità nella nostra azione a supporto delle imprese della ristorazione”, ha commentato Lino Enrico Stoppani, presidente di Fipe-Confcommercio. “In un mercato sempre più competitivo e in costante cambiamento, possedere adeguate competenze manageriali è una necessità non solo per proiettare le imprese verso il futuro ma anche per creare maggior valore per tutti. I dati, purtroppo, ci dicono che sono molte le esperienze imprenditoriali che finiscono male non per condizioni economiche avverse ma per scarsa competenza nella gestione. Rafforzare le competenze è dunque un percorso obbligato per chiunque gestisca un’impresa o intenda avviarla".

"Abbiamo unito le nostre forze con Fipe per mettere a fattor comune le nostre competenze e sviluppare iniziative finalizzate a rafforzare il sistema imprenditoriale e la qualità del capitale umano in un settore in continua evoluzione come quello dei pubblici esercizi”, ha dichiarato Massimo Bray, direttore generale di Treccani. “Questo percorso formativo, al contempo rigoroso e accessibile, è un passo importante: un’iniziativa che trasferisce competenze pratiche e sostenibili che possano avere un impatto reale e duraturo sulle imprese di ristorazione, permettendo agli imprenditori di affrontare con successo le sfide del mercato attuale e futuro".