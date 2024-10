Veneto: approvati bandi per domande aiuto Csr regionale 2023-2027

“Abbiamo approvato sette nuovi importanti bandi per interventi di aiuto del Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale del PSN PAC 2023-2027 per il Veneto. Stiamo parlando di finanziamenti per circa quaranta milioni di euro destinati alle imprese agricole venete che permetteranno al nostro settore primario di avere a disposizione energie e risorse fondamentali per lo sviluppo, la formazione, l’ottimizzazione delle tecniche agronomiche e l’uso sostenibile dei nutrienti e dell’acqua”. Lo dichiara l’assessore regionale al Turismo, Agricoltura e Fondi UE Federico Caner nell’annunciare l’approvazione, da parte della Giunta regionale, di sette bandi che aprono i termini di presentazione delle domande di aiuto per gli interventi del Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale del Psn Pac 2023-2027 per il Veneto.

Si tratta di due provvedimenti. Con il primo è stata disposta l'apertura dei termini di presentazione delle domande di aiuto, per un importo complessivo di 9.700.000 euro, per gli interventi Srh 03 Formazione degli imprenditori agricoli, degli addetti alle imprese operanti nei settori agricoltura, zootecnia, industrie alimentari, e degli altri soggetti privati e pubblici funzionali allo sviluppo delle aree rurali, Srh 04 Azioni di informazione e Srh 05 Azioni dimostrative per il settore agricolo, forestale ed i territori rurali. L’intervento Srh 03 è finalizzato alla crescita delle competenze e delle capacità professionali degli addetti che operano nel settore agricolo o forestale, sostenendo la formazione e l’aggiornamento professionale dei soggetti destinatari. L’intervento Srh 04 ha l’obiettivo di favorire, diffondere e condividere la conoscenza, le esperienze e le opportunità, l’innovazione ed i risultati della ricerca e della digitalizzazione nel settore agroforestale e nelle zone rurali. L’intervento Srh 05 sostiene progetti dimostrativi in grado di favorire il rafforzamento e lo scambio di conoscenze. I termini per la presentazione delle domande sono di sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nel Bur.

Il secondo provvedimento dispone l'approvazione dei bandi di presentazione delle domande di aiuto, per una somma totale di 30.000.000 di euro, per gli interventi Sra 20 Impegni specifici uso sostenibile dei nutrienti - Azione 1: uso sostenibile dei nutrienti, Sra 02 Impegni specifici uso sostenibile dell'acqua e Sra 06 - Cover crops attivati come “Pacchetto Ottimizzazione Ambientale delle tecniche agronomiche e irrigue – Poa”. L’intervento Sra 20 prevede un sostegno per ettaro di Superficie Agricola Utilizzata (Sau) a favore dei beneficiari che si impegnano ad adottare particolari disposizioni sulla gestione dei fertilizzanti definite ed applicate annualmente attraverso un piano di concimazione specifico per ogni coltura.

L’intervento Sra 02 prevede un pagamento annuale a favore dei beneficiari che adottano volontariamente impegni collegati all’adozione di sistemi per la definizione di un bilancio idrico suolo-pianta-atmosfera, che elaborano un volume di adacquata idoneo per il corretto sviluppo della coltura, al fine di determinare, per ciascun intervento irriguo, i volumi di acqua da distribuire in relazione alla fase fenologica della coltura e all’andamento climatico stagionale. L’intervento Sra 06 prevede un sostegno annuale a ettaro per gli agricoltori che si impegnano alla semina di colture di copertura (cover crops), finalizzate alla produzione di servizi agronomico-ambientali, quali il contrasto dei fenomeni di degrado del suolo, l’apporto o il recupero di nutrienti, la conservazione della sostanza organica, la riduzione del tasso di mineralizzazione e la riduzione di eventuali effetti negativi delle colture precedenti sulla fertilità biologica. Il termine per la presentazione delle domande è il 15 maggio 2025 con inizio a partire dal 1° gennaio 2025.