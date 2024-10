Antica distilleria Quaglia, l'eccellenza italiana al Bar Convent Berlin

Esperienza e tradizione, sperimentazione e creatività, tempo e territorio: sono questi gli ingredienti del mix vincente con cui Quaglia, storica azienda piemontese con le radici saldamente ancorate da ben quattro generazioni a Castelnuovo Don Bosco (Asti), nel Monferrato, si prepara a conquistare per il quarto anno consecutivo il mondo bar e l’industria del beverage riuniti a Berlino per BCB - Bar Convent Berlin 2024. Dal 14 al 16 ottobre la realtà piemontese sarà presente alla principale manifestazione fieristica del settore (stand 18C19) dove proprietari di bar, baristi, distributori e produttori provenienti da oltre 90 Paesi, saranno pronti a incontrarsi per scoprire le ultime novità del mondo del beverage professionale, studiare e confrontarsi sui trend del mercato, prendere parte a seminari e lezioni e, naturalmente, sviluppare nuove opportunità di business.

Un contesto di eccellenze globali dove Quaglia-Antica Distilleria dal 1890 si farà ambasciatrice del made in Italy, a partire dalla storia e della tradizione di una delle aree a più forte vocazione vinicola del Paese. “BCB è l’evento più importante dell’anno per il nostro settore e un momento di grande confronto con il mercato internazionale nelle sue diverse espressioni -spiega l’amministratore delegato e Mastro distillatore, Carlo Quaglia-. Per noi l’export è un canale della massima importanza, ma che richiede grande flessibilità e capacità di interpretare e leggere le diverse abitudini di consumo nei diversi mercati: siamo presenti in oltre 50 Paesi nel mondo, dall’Europa al Regno Unito, dagli Stati Uniti all’Asia, e ogni territorio ha gusti e tradizioni proprie legate agli spirit e al loro consumo. Proprio per questo, a ogni professionista siamo pronti a offrire, oltre a tutto l’ampio catalogo di proposte, anche referenze declinate in base alle preferenze locali per intercettare quelle sfumature di gusto che caratterizzano i consumatori finali nei differenti Paesi. Senza mai rinunciare a quella qualità che accompagna il nostro marchio fin dalle origini: chi ci sceglie apprezza il nostro netto rifiuto per le ‘scorciatoie’ come aromi chimici o conservanti”.

Un impegno, quello per l’eccellenza, che per Quaglia parte fin dalla selezione degli elementi essenziali che compongono i prodotti dell’azienda, attraverso un rigido controllo di filiera. “In ogni bottiglia -aggiunge il key account manager Luca Marchiaro- infondiamo la nostra storia e il nostro legame con il territorio dal quale provengono la maggioranza delle materie prime e delle botaniche che utilizziamo, insieme a ingredienti selezionatissimi provenienti dalle aree più vocate del pianeta. Quel pianeta che ci siamo impegnati a rispettare e preservare ottenendo, dal 2018, la certificazione di Distilleria biologica”.

A Berlino i professionisti del settore che visiteranno lo spazio di Quaglia potranno apprezzare la linea Bèrto di vermouth e liquori intensi, profondi ed eleganti; quella degli Amari 1890, caratterizzata da liquori alle erbe declinati in due versioni: classica per chi ama i gusti caldi e agrumati, balsamica per chi preferisce le sfumature fresche. Potranno gustare la linea Elixir interamente biologica, con un’attenzione tutta green anche nel packaging, e la Vintage, con i suoi 22 liquori in gusti differenti che vanno dal chinotto al tamarindo, dalla liquirizia allo zenzero.

Riflettori accesi anche sulle ultime novità dell’azienda piemontese, a partire dagli spiriti premiati ai prestigiosi Iwsc-International wine & spirit competition awards: i gin della linea Tenuta Sussambrino, in particolare Iris, un Dry Gin premiato con il Gold Award 2024, e Papavero, Silver Award per il Gin 2024. BCB2024, infine, offrirà l’occasione per scoprire l’ultimo nato in casa Quaglia, che approderà sul mercato pochi giorni prima della kermesse berlinese: Ninebar, protagonista della campagna media “The italian Buonissino coffee liqueur”. Liquore di caffè espresso 100% arabica bbrasiliano tostato con legno di betulla e già premiato con la medaglia d’argento agli Iwsc Awards 2024, Ninebar si presenta elegante e complesso, con note di caffè, cacao, vaniglia e caramello.

La novità a marchio Quaglia è un prodotto iconico e versatile ottimo da bere- liscio o in cocktail: la combinazione di caffè espresso e brandy invecchiato crea un risultato unico, dal sorso vellutato, con un finale persistente e piacevolmente amaro, tipico della degustazione di una tazzina di espresso. Un vero distillato di eccellenze italiane, anche sul fronte del design: a Berlino sarà possibile scoprire anche l’iconica bottiglia, che contiene ben 12 tazzine di espresso fatto a mano, sulla quale campeggia un’etichetta destinata a colpire l’occhio e a spiccare a scaffale.