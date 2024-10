Patate, che passione: oltre 9 italiani su 10 le consumano surgelate

Un alimento che a tavola mette tutti d’accordo? Le patate. Più di un miliardo di persone in tutto il mondo le mangiano e la produzione globale supera i 300 milioni di tonnellate. In Italia, siamo tra i maggiori consumatori, spingendo le regine dei tuberi al quinto posto tra gli alimenti più diffusi sulle nostre tavole . E che gli italiani amino le patate lo confermano anche i dati: guardando al mondo delle patate surgelate, solo nel 2023, ne sono state consumate circa 110.500 tonnellate, con una crescita del +8% vs. 2022 (102.400 tonnellate). Ma come amiamo cucinarle? Le scegliamo fresche o anche surgelate? E a quali piatti preferiamo abbinarle per esaltarne il gusto? L'Istituto Italiano Alimenti Surgelati (IIas), con il supporto di AstraRicerche, ha scattato una fotografia di uno dei cibi più amati di sempre da adulti e bambini (anche in versione frozen).

Secondo i dati AstraRicerche per Iias, più di 9 italiani su 10 consumano patate surgelate: il 18% lo fa meno di una volta al mese, il 30% da 1 a 3 volte al mese e ben il 42,9% lo fa una o più volte a settimana. I più grandi consumatori? Uomini, Gen Z, Y e X, e chi vive in famiglie con bambini. In circa la metà delle famiglie consumatrici di patate surgelate, il consumo accomuna tutti i membri della famiglia senza distinzioni (52,8%), mentre nel 16,1% dei casi i maggiori consumatori sono i figli. Positive sono, infatti, le opinioni dei genitori in riferimento alle patate surgelate consumate dai bambini/ragazzi: per oltre 8 italiani su 10 (82,2% del campione intervistato), si tratta di un vero e proprio jolly culinario, un prodotto in grado di soddisfare tutte le esigenze grazie alle diverse proposte per tagli, dimensione, consistenza; per il 78,8% il principale plus consiste nell’offrire ai ragazzi piatti sempre diversi, spaziando con la creatività perché ci sono varie possibilità di preparazione e di cottura; per il 78,2% le patate surgelate offrono proposte divertenti e giocose, forme particolari, che invogliano bambini e ragazzi al consumo.

Pizza, pollo, hamburger oppure Fish & Chips? Le patate sono da sempre sinonimo di gusto e si prestano a mille abbinamenti…Ma qual è il preferito dagli italiani? Il ‘perfect match’ delle patate surgelate è con il pollo arrosto per il 56,4% dei consumatori, soprattutto secondo i Baby Boomers, seguito dai nuggets di pollo, scelti dal 17,8% del campione (soprattutto Gen Z e famiglie con figli 0-9 anni). Non manca chi le ama massimamente con la pizza (11,7%) o chi le adora abbinate al pesce con il famoso Fish & Chips (7,5%) e chi le preferisce con un misto di verdure (6,6%).Tanti poi sono i modi in cui possono essere preparate: innanzitutto al forno (il modo ideale per il 35,5%); ma anche in friggitrice ad aria (per il 28,2% di consumatori che privilegiano modalità di cottura più innovative), o in padella (per il 22,7% del campione più tradizionalista). Segue chi dichiara di prepararle in tutti i modi indifferentemente, perché sono buone sempre (il 13,6% del campione).

Gusto, versatilità e convenienza sono certamente tra le caratteristiche delle patate surgelate più apprezzate dagli italiani, che preferiscono consumarle a casa nel 64,8% dei casi. Segue un 15,8% di connazionali che le consuma prevalentemente fuori casa (un dato che cresce tra i più giovani), mentre solo il 4,4% le consuma soprattutto quando è ospite da amici e ben il 15% le consuma egualmente in ogni situazione. Questo scenario conferma la solidità e la crescita del mercato delle patate surgelate in Italia, ma anche un cambiamento nelle preferenze alimentari, dove praticità e qualità si incontrano in ogni contesto.

Permangono, tuttavia, alcune fake news dure a morire: ad esempio, il 41,5% dei genitori italiani dichiara di limitare il consumo di patate surgelate da parte dei propri figli, ritenendo inferiore il loro apporto nutrizionale. Ma non è così…“È bene ricordare che tutti i prodotti surgelati – quindi anche le patate – hanno le stesse proprietà nutrizionali degli analoghi prodotti freschi. I prodotti surgelati, infatti, subiscono un congelamento ultrarapido ed efficiente, eseguibile solo a livello industriale e non casalingo, in cui i cibi raggiungono in brevissimo tempo i -18°C. Proprio questa rapidità di raffreddamento determina la formazione di micro-cristalli di acqua che non danneggiano la struttura biologica degli alimenti, lasciando nel prodotto pressoché intatte tutte le caratteristiche originarie”, spiega il presidente di Iias Giorgio Donegani.