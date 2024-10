Nestlé sperimenta in UK le confezioni in carta

Alzi la mano chi non ha mai attinto a pine mani da una bella scarola in alluminio di Quality Street, marchio tipicamente british di caramelle, dolci e biscotti, dalla dolciaria inglese John Macintosh &sind LTD. dal 1988 di proprietà di Nestlé, quando la multinazionale elvetica ha rilevato la compagnia dolciaria inglese Rowntree Mackintosh. Ebbene, chi era appassionato della confezione viola con scorci di personaggi e city of London dovrà farsene una ragione: niente più confezione iconica. Nestlé, infatti, che è proprietaria del marchio, sperimenta le vaschette Quality Street in carta a partire dalla prossima settimana. Dal 14 ottobre, infatti, in alcuni supermercati selezionati, i clienti vedranno una confezione di Quality Street unica nel suo genere, una nuova confezione in carta che sarà sperimentata in collaborazione con il supermercato britannico Tesco, dove ne saranno lanciate oltre 200.000. La sperimentazione fa parte della strategia di Nestlé per aumentare la sostenibilità e ridurre l'uso di plastica vergine.

La vaschetta di carta, che si presenta nel caratteristico colore viola del marchio, è dotata di una funzione di "richiusura" integrata che consente di chiuderla in modo sicuro una volta aperta: una volta vuota, può essere gettata tra i rifiuti nella raccolta differenziata domestica. Prima di essere sperimentata nei negozi Tesco, la vaschetta è stata sottoposta a test “significativi” per garantire la qualità e la freschezza degli alimenti durante il trasporto e la conservazione. La sperimentazione consentirà a Quality Street di valutare il gradimento della vaschetta presso gli acquirenti, con il feedback dei team della catena di approvvigionamento e dei team dei punti vendita Tesco.

Il cambio di packaging fa parte della strategia "green" dell'azienda britannica che, nel 2022, è passata a confezioni di carta riciclabile pervavvolgere (a spirale) i suoi dolci: sostituendo il doppio strato di foglio e cellulosa con un unico involucro di carta, Quality Street ha eliminato quasi due miliardi di pezzi di materiale di imballaggio dalla catena di approvvigionamento del marchio. All'inizio di quest'anno, Nestle UK & Ireland ha annunciato che avrebbe utilizzato ingredienti di cacao tracciabili in tutto il suo cioccolato prodotto nel Regno Unito: il marchio adesso utilizza cacao proveniente da famiglie di coltivatori di cacao che fanno parte del programma “Income Accelerator” di Nestlé.

"Non vediamo l'ora di vedere cosa pensano i fan di Quality Street della vaschetta di carta -spiega Jemma Handley, senior brand manager di Quality Street-. La sperimentazione ha richiesto molta attenzione e duro lavoro e siamo orgogliosi di essere il primo grande produttore a sperimentare una vaschetta di carta a Natale”. Il design è stato ideato appositamente per un prodotto di carta e ci piace molto il suo aspetto; naturalmente, i clienti possono aspettarsi lo stesso ottimo sapore dei dolci Quality Street che conoscono e amano”.



Aggiunge Cheryl Allen, responsabile della sostenibilità per i prodotti dolciari in Europa di Nestlé: "la vaschetta di carta Quality Street è un'innovazione entusiasmante di cui siamo davvero orgogliosi qui alla Nestlé Confectionery. Siamo impegnati a rendere le nostre confezioni più sostenibili, tenendo conto delle mutate esigenze degli acquirenti e dei progressi della tecnologia. Naturalmente, con tutti i potenziali cambiamenti di packaging, vogliamo fare le cose per bene, quindi questa sperimentazione ci fornirà informazioni preziose per informare i nostri prossimi passi, mentre continuiamo a spingere per ridurre il nostro uso di plastica vergine”.