Stock porta in Italia i whisky giapponesi di House of Suntory

Dopo aver celebrato, lo scorso anno, i 100 anni di attività di House of Suntory, iniziati con la fondazione della prima distilleria di whisky di malto in Giappone, arriva in Italia Tsukuriwake, la nuova serie di quattro esclusivi whisky giapponesi in edizione limitata che comprende: Yamazaki Golden Promise, Yamazaki Islay Peated Malt, Yamazaki 18 Years Old Mizunara e Hakushu 18 Years Old Peated Malt.

La celebre casa artigianale di whisky giapponese ha presentato i nuovi quattro blend in una serata esclusiva a Roma: una produzione limitata, disponibile in Italia in quantità limitate nel canale fuoricasa e nella grande distribuzione (La Rinascente) e distribuiti da Stock Spirits, la storica azienda italiana fondata a Trieste nel 1884 e oggi tra i leaders nel settore dei liquori nell’Europa Centro-Orientale.

"House of Suntory nasce nel 1923 dal sogno del fondatore Shinjiro Torii di "creare un whisky giapponese originale benedetto dalle ricchezze della natura e dell'artigianato giapponesi", ha spiegato Evelina Teruzzi, amministratore delegato di Stock Spirits, distributore ufficiale dei prodotti di House of Suntory in Italia. "La serie Tsukuriwake 2024 è la dimostrazione di come quel sogno sia ancora oggi incredibilmente vivo: “l’arte della produzione del whisky deve sempre seguire l’arte della natura”, in ogni fase, dalla miscelazione alla distillazione, in un perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione che rendono i whisky di House of Suntory sempre contemporanei, immediatamente riconoscibili, e di una qualità estrema. Siamo quindi entusiasti di poter portare in Italia questa esclusiva serie in edizione limitata che, siamo certi, conquisterà gli amanti del whisky più esigenti"

"Il whisky giapponese – ha spiegato Stefano Corna (bar tender e sommelier) nel corso della presentazione - “è l’espressione autentica di quello che è lo stile giapponese, si parte sempre dalla base che è l’orzo maltato sottoposto però alla qualità nipponica in termini di prodotti di materie prime, di tipologia di fermentazione e soprattutto di distillazione, simili per certi versi ad altri whisky della storia, che però vanno ad esprimere al meglio il concetto di artigianalità giapponese”.

Si parte dal Yamazaki Golden Promise, un distillato di orzo eccezionale, invecchiato in botti di rovere americano, offre un sapore ricco con note di marmellata d’arance, crema e un finale dolce e duraturo.

Si passa allo Yamazaki Islay Peated Malt, un blend questo caratterizzato dalla torba di Islay che dà un carattere speciale a questa miscela conferendo al palato una sensazione più morbida e dolce, inoltre l’acqua e il processo di maturazione producono una dolcezza equilibrata che bilancia l’affumicatura con sentori di arancia amara e un finale caldo e fumoso.

Dopo la degustazione di questi due blend più giovani si passa alla presentazione di miscele con invecchiamento, a partire da Yamazaki Mizunara 18 year old. Negli anni di utilizzo di Mizunara, il rovere giapponese notoriamente difficile da lavorare, ma ora noto come esaltatore dei whisky House of Suntory, i masterblenders hanno osservato che l'età è la chiave per sbloccare il gusto caratteristico di questa botte unica. Un lungo periodo di maturazione svela la caratteristica speziatura e il sapore di incenso, legno di sandalo e di aloe, note di arancia sottilmente speziate e un finale lungo e persistente con sentori di chiodi di garofano e cocco essiccato che caratterizzano questo whisky 100% Mizunara.

Infine, Hakushu Peated Malt 18 Years Old, l’ultimo di questa serie e forse il più elegante è il frutto di una lungo periodo di maturazione nelle terre dove l’acqua è eccezionalmente pura e morbida e il sapore di questo whisky rivela un’affumicatura tipica giapponese speziata e pepata.

Tsukuriwake significa maestria attraverso la diversità della produzione con questa nuova serie House of Suntory, usa metodi tradizionale ma anche le innovazioni per creare dei whisky raffinati ma complessi che va oltre la conservazione nelle botti di rovere ma specificatamente negli ingredienti.

Il lungo periodo di maturazione e l’arte della miscelazione che nascono dalla distilleria di Yamazaki (la più antica del Giappone, fondata nel 1923 e quella di Hakushu, fondata nel 1973) fanno prodotti davvero unici.