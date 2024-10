World Dairy Summit: Grana Padano in prima linea

Zaghini: “Un’occasione in più per riflettere sulle grandi sfide del settore. Chi produce cibo di qualità è l’alleato della transizione ecologica e non l’imputato su cui scaricare le responsabilità”.

Dal 15 al 18 ottobre il Consorzio Tutela Grana Padano sarà presente al World Dairy Summit, organizzato dalla Idf/Fil. La Federazione Internazionale Lattiero-Casearia (Idf/Fil), in occasione del suo 120° anniversario, riunirà a Parigi i leader del settore del mondo economico, governativo, internazionale e accademico, in un contesto volto a promuovere le opportunità future e ad affrontare le sfide attuali attraverso la collaborazione, la lungimiranza e l'innovazione.

L'Idf World Dairy Summit 2024 promette una piattaforma senza precedenti per il settore lattiero-caseario per dimostrare la sua eccezionale capacità di nutrire una popolazione in rapida espansione con prodotti sicuri, nutrienti e salutari, il tutto mantenendo un impegno costante per la sostenibilità ambientale.

Le sessioni dei lavori saranno incentrate sui quattro pilastri strategici dell'Idf: standard, sicurezza e qualità, nutrizione e sostenibilità. Il Consorzio Grana Padano per l’occasione proporrà degustazioni di prodotto nella stagionatura Riserva Oltre 20 mesi in un’area riservata per l’ospitalità di aziende e clienti.

Annunciando la presenza della Dop più consumata al mondo, il presidente del Consorzio, Renato Zaghini, ha detto: “Un’occasione in più per riflettere a livelli internazionali anche sulle grandi sfide del settore. Chi produce cibo di qualità è l’alleato della transizione ecologica e non l’imputato su cui scaricare le responsabilità.”