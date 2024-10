Fao: Global Youth Forum si apre all'insegna del "cibo buono per tutti"

Si è aperto oggi presso l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (Fao), il World Food Forum (Wff) Global Youth Forum. L'iniziativa prevede una settimana di attività dedicate a soluzioni e azioni guidate dai giovani per trasformare i sistemi agroalimentari sotto il tema "Cibo buono per tutti, per oggi e per domani". L'evento riunisce giovani leader, innovatori e fautori del cambiamento da tutto il mondo presso la sede centrale della Fao, rafforzando il ruolo fondamentale dei giovani nel plasmare un futuro agroalimentare più sostenibile e inclusivo.

Durante la cerimonia di apertura, il direttore generale della Fao QU Dongyu ha sottolineato la necessità del coinvolgimento dei giovani: "Le prospettive e l'azione dei giovani non sono solo una priorità assoluta; sono una necessità per il futuro delle nostre culture alimentari dei sistemi agroalimentari globali". QU ha esortato i giovani leader presenti a "parlare e farsi sentire", sottolineando che le loro voci sono essenziali per guidare il cambiamento. Ha sottolineato i progressi compiuti, affermando: "In soli quattro anni, il World Food Forum è cresciuto fino a diventare un movimento globale, con migliaia di persone appassionate che si uniscono per fare la differenza".

Il Global Youth Forum, che si tiene dal 14 al 18 ottobre, riunirà la prossima generazione di studenti, agricoltori, scienziati e imprenditori per discutere e attuare il cambiamento, dal livello locale a quello globale. I partecipanti potranno partecipare a workshop, cerimonie di premiazione, eventi e tavole rotonde pensate per promuovere connessioni, interagire con i leader del settore e acquisire gli strumenti necessari per affrontare le sfide odierne legate all'insicurezza alimentare e al cambiamento climatico.

La cerimonia di apertura ha visto una tavola rotonda sull'importanza del coinvolgimento e dell'emancipazione dei giovani nella trasformazione dei sistemi agroalimentari. Il forum presenterà quattro programmi tematici: Youth Assembly, Youth Innovation Lab, Local Youth Action, Youth Education e Youth Culture, oltre a Local Youth Action, dove il Wff lancerà 11 nuovi capitoli nazionali per raggiungere un totale di 25 che stanno portando l'impatto del Wff a livello locale.

La Youth Assembly, ovvero la piattaforma annuale del Wff per l'impegno sistematico e strutturato dei giovani nella governance agroalimentare, ospiterà sessioni politiche e tavole rotonde che affronteranno le principali priorità tematiche e regionali, dove i giovani discuteranno delle priorità e delle sfide locali e identificheranno soluzioni praticabili per un futuro alimentare migliore.

Il Wff Youth Innovation Lab includerà competizioni pratiche per studenti e giovani professionisti, come gli Startup Innovation Awards, volti a promuovere i giovani imprenditori che creano tecnologie e innovazioni a beneficio del nostro pianeta, e la Transformative Research Challenge, che si concentrerà su idee di ricerca innovative per aiutare a trasformare i sistemi agroalimentari. E includerà anche l'espansione del WFF Youth Food Lab in nuove regioni in tutto il mondo.

La Wff School Assembly, parte del programma Education punta a ispirare bambini e giovani invitando studenti da tutto il mondo, sia presso la sede centrale della Fao che virtualmente, a confrontarsi con leader internazionali e giovani attivisti sull'importanza del buon cibo per tutti. Nel frattempo, il programma Youth Culture incorporerà gastronomia, arte, musica e film per migliorare la comunicazione tra culture, con eventi come un festival cinematografico e dimostrazioni di cucina per colmare il divario tra politica, advocacy giovanile e soluzioni praticabili.