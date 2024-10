Rinasce Ingham, il Marsala superiore che celebra la Sicilia

Un antico marchio, legato alle origini del Marsala, rivitalizzato grazie a una partnership con Florio, e distribuito da Distilleria Nardini.

Dai creatori di Vulcanica Vodka nasce un prodotto di eccellenza che, appena nato, ha già fatto la storia del Marsala. Si chiama Ingham, ed è il Marsala Superiore che "celebra la Sicilia". Oggi il marchio torna a vivere grazie a Vulcanica, ossia Stefano Saccardi, veterano nel mondo degli spirits, e Sonia Spadaro, produttrice vitivinicola etnea, ideatori della pregiata vodka siciliana insieme alla socia Serena Bonetti. I tre esperti, nella volontà di trovare un marsala semisecco di qualità che ben si accostasse al carattere di Vulcanica hanno deciso, con la collaborazione di Cantine Florio, di creare un prodotto di eccellenza nato in vigna ma studiato appositamente per la mixology, e per rendere perfetto il loro signature cocktail Sicilian Martini fatto con Vulcanica vodka, Ingham Marsala e il cucuncio tipico Siciliano.

"La prima sfida che che ci siamo posti - ci spiega Stefano Saccardi - è stata quella dei grani antichi di Sicilia, che sono all’origine di grandi eccellenze, dal pane alla pasta. Volevamo capire se questa materia prima inimitabile, potesse essere anche la materia prima per fare una vodka eccezionale. Da qui è nata Vulcanica, con la nostra società Musa che è nata nel 2018 (Saccardi in precedenza è stato 33 anni in Campari, ndr): un prodotto dove la vodka deve essere poco distillata e non filtrata, affinché le caratteristiche della materia prima si ritrovino anche nel prodotto finito. Dopo ci siamo resi conto che uno degli usi più interessanti che si potessero fare di Vulcanica era nel cocktail Sicilian Martini, che è una variazione del Martini con Vulcanica un marsala semisecco. Però non c'erano sul mercato dei marsala adeguati, con un profilo qualitativo buono e semisecchi. Non un prodotto da 5 euro al supermercato, ma neanche uno da 50 euro vergine, troppo complesso, e che la mixology non avrebbe mai utilizzato anche per ragioni di prezzo".

"A quel punto - prosegue Saccardo - ci siamo detti che dovevamo avere un marsala adatto per il Sicilian Martini, un prodotto nostro da vendere a chi piace questo cocktail. E così, visto che parliamo di marsala, abbiamo fatto una partnership con Florio. Ma prima ancora di Florio nella storia c’era Benjamin Ingham, il mentore, il maestro di Vincenzo Florio. E abbiamo così rivitalizzato un marchio storico, che non era più attivo, ma che esisteva dall'inizio dell'800 e che abbiamo rilanciato. Questa è la storia che si riflette in quel drink che spero piaccia e che racconta tante storie di Sicilia. Il nostro mercato principale sugli Stati Uniti dove siamo distribuiti da un grande gruppo distributivo, mentre in Italia abbiamo un accordo con la Distilleria Nardini".

La storia di Ingham in effetti parte da lontano, ossia da quando gli inglesi arrivarono in Sicilia dopo che Napoleone bloccò il Portogallo lasciandoli privi della possibilità di recuperare il loro Porto. Benjamin Ingham, mercante inglese di stoffe, mentore e poi socio dell’imprenditore e Senatore del Regno d’Italia Vincenzo Florio, arrivò sulle coste siciliane nel 1809: qui approfondì gli studi agronomici dell’uve con cui creare un vino ad alto grado di alta qualità da usare per il Marsala. Fu così che grazie alla sua importante flotta navale, capitanata dalla nave Rambler, dove il mercante caricava botti di Marsala lasciando affinare il vino durante le traversate, il liquore divenne famoso in tutto il mondo. È sulla fascia costiera di Marsala, Petrosino e nell’entroterra della provincia di Trapani, che viene coltivato il Grillo per la produzione di questo Marsala Superiore.

Il Sicilian Martini

Un twist del Martini cocktail, il classico per eccellenza tra i top drink più bevuti al mondo, in una versione intrigante, morbida al palato e autenticamente Siciliana. La ricetta per prepararlo:6 cl di Vodka Vulcanica1,5 cl di Ingham Marsala Garnish cucuncio (il cappero gigante tipico siciliano)

Vulcanica Vodka

Ingham è commercializzato da Vulcanica Vodka, l’autentica Vodka siciliana artigianale, distillata dal mix di 5 tipologie differenti di grani antichi (Perciasacchi, Russello, Timilia, Maiorca, Margherito) coltivati alle pendici dell’Etna, il più grande Vulcano attivo d’Europa e Patrimonio dell’Umanità. L’unica vodka con queste caratteristiche e proprietà organolettiche già molto apprezzate in diversi Paesi del mondo, primo dei quali in Usa. Vulcanica e Ingham sono distribuite, per l’Italia, da Distilleria Nardini (leggi EFA News).