Mulino Bianco lancia le nuove Piadelle Gustose

Quando i nuovi sapori incontrano la tradizione nascono le nuove Piadelle Gustose Mulino Bianco, piadelle sfogliate con una speciale ricettazione, morbide e lievitate naturalmente, con farina di grano tenero tipo “0”, acqua e strutto e con l’aggiunta di rosmarino e pepe nero, perfette per un pasto pratico e gustoso.

La nuova edizione speciale di Piadelle Gustose Mulino Bianco nasce da una collaborazione con GialloZafferano, il food media brand n°1 in Italia: una campagna cross mediale partita a settembre 2024 e che per 15 mesi prevederà attivazioni sui canali digital e social delle due realtà e sulle connected tv. Piadelle Gustose saranno protagoniste di tante ricette preparate dai food creators e volti di GialloZafferano che accompagneranno per tutta la durata della collaborazione i consumatori, ispirandoli con ricette gustose e versatili, ideali per essere condivise. Giovanni Castaldi e Manuel Saraceno insieme ad una squadra di food creator d’eccezione, come Andriana Kulchytska, Eva Andrini, Fernanda Nicotra, Lulu Gargari, Cookwithfez e Azzuchef, porteranno in tavola tante ricette, valorizzando la praticità del gusto e della condivisione di Piadelle Gustose. Tra i tanti abbinamenti, Piadelle con verdure grigliate e stracciatella; Piadelle con salmone e pesto; Piadelle con prosciutto cotto, zucchine e fontina e molte altre ancora.

Le nuove Piadelle Gustose, morbide e lievitate naturalmente, sono preparate solo con ingredienti selezionati e sono un incontro speciale tra tradizione e nuovi sapori. La farina di grano tenero utilizzata proviene da agricoltura sostenibile e rispetta le 10 regole della Carta del Mulino, disciplinare Mulino Bianco che riguarda oltre 100 prodotti del brand, per la coltivazione sostenibile del grano tenero (nel rispetto dei criteri di sostenibilità stabiliti dallo schema di certificazione Isc Plus) redatto insieme al Wwf con l’obiettivo di portare qualità nei prodotti, supportare il lavoro della comunità di agricoltori e promuovere la biodiversità favorendo anche gli insetti impollinatori. Ideali da farcire in tanti modi diversi, per una intensa esperienza di gusto, le nuove Piadelle Gustose sono ideali per un pasto semplice ma allo stesso tempo versatile e gustoso, adatto a tutti i palati anche a quelli dei più piccoli.

Le nuove Piadelle Gustose, morbide e lievitate naturalmente, lasciano spazio alla fantasia con ricette e abbinamenti innovativi e che ricalcano i nuovi sapori. Tante le farciture e le ricette, tutte disponibili nell’hub di GialloZafferano (https://www.giallozafferano.it/piadelle-gustose).