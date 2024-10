Presentata l'8° AgroInnovation award: candidature fino al 31 gennaio

Image Line, l'agrodigital hub faentino che dal 1988 crea e aggiorna banche dati per l’agricoltura, annuncia l’apertura delle iscrizioni per l’ottava edizione del Premio AgroInnovation Award, il premio per tesi di laurea e dottorato istituito in collaborazione con l'Accademia dei Georgofili. Si tratta di un riconoscimento destinato a giovani che studiano e fanno ricerca nel settore agroalimentare. Le candidature sono aperte fino al 31 gennaio 2025 e sono rivolte alle tesi di dottorato e laurea magistrale più innovative, in particolare per affrontare le sfide future dell’agricoltura digitale e sostenibile.

AgroInnovation Award è parte del progetto più ampio AgroInnovation EDU, ideato da Image Line per portare il digitale negli istituti e nelle università di agraria, permettendo ai giovani di conoscere e utilizzare i moderni strumenti digitali disponibili in agricoltura e di entrare nel mondo del lavoro con un background più solido. L’edizione 2024 prevede due premi del valore di 1.500 Euro ciascuno per le tesi di dottorato, nelle categorie:

Agricoltura digitale: analisi e condivisione dei dati;

Valorizzazione delle produzioni Made in Italy.

Per le tesi di laurea magistrale saranno assegnati otto premi del valore di 1.000 Euro ciascuno, suddivisi tra le seguenti tematiche:

PAC e Sviluppo rurale,

Ingegneria agraria e Meccatronica,

Difesa delle colture,

Zootecnia,

Agrometeorologia e Gestione delle risorse idriche,

Nutrizione delle Piante,

Innovazione varietale e Genomica,

Sostenibilità degli agroecosistemi e protezione dell’ambiente.

I premi per le categorie “Valorizzazione delle produzioni Made in Italy” e “PAC e Sviluppo rurale” sono finanziati all’interno del progetto CAP4AgroInnovation-Agrifood Edition, promosso da Image Line e cofinanziato dall’Unione Europea.

Gli elaborati inviati saranno sottoposti alla valutazione di una commissione composta da membri dell’Accademia dei Georgofili ed esperti del settore.

Il punteggio verrà assegnato sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

Chiarezza espositiva (massimo punti 6); Coerenza (massimo punti 6); Approfondimento (massimo punti 8); Originalità (massimo punti 12); Stato dell’arte (massimo punti 12); Qualità della bibliografia (massimo punti 6); Visione intuitiva (massimo punti 10); Attinenza (massimo punti 10); Innovazione tecnologica (massimo punti 16); Ricaduta applicativa (massimo punti 14).

Sarà inoltre valutato il contributo degli studi presentati al raggiungimento degli obiettivi della PAC 2023-27. Oltre al premio in denaro, ai vincitori verrà data la possibilità di pubblicare la propria Tesi su AgroNotizie e sui portali del network di Image Line (Fitogest.com, Fertilgest.com, Plantgest.com) e con un’evidenza specifica sul portale CAP4AgroInnovation, progetto co-finanziato dall’Unione Europea.

“Ogni edizione di AgroInnovation Award ci permette di assistere al futuro dell’agricoltura, plasmato dalle idee e dalla passione delle nuove generazioni -spiega Ivano Valmori, ceo di Image Line-. Siamo entusiasti di scoprire soluzioni che non solo affrontano le sfide attuali, ma che offrono visioni coraggiose e innovative per un’agricoltura sostenibile e digitale. Credo fermamente che il talento e la creatività di chi partecipa possano continuare a portare avanti un settore fondamentale per il nostro Paese, integrando tradizione e innovazione”.

“Sono particolarmente lieto del coinvolgimento dell’Accademia dei Georgofili a questo premio giunto quest’anno all’ottava edizione -aggiunge Massimo Vincenzini, presidente dell’Accademia dei Georgofili-. Oggi abbiamo più che mai bisogno di nuove generazioni provviste di alta formazione scientifica in ambito agricolo, consapevoli di quanto la scienza debba impegnarsi nell’affrontare sfide come cambiamenti climatici, transizione ecologica, agricoltura di precisione e digitalizzazione delle filiere produttive".

"È giusto -conclude Vincenzini- prestare la massima attenzione ai giovani che si sono distinti nel condurre studi e ricerche in un settore fondamentale come l’agricoltura. A loro dovrebbe essere rivolto un sincero ringraziamento da parte di tutta la società civile, ultima destinataria dei benefici derivanti dalle innovazioni proposte. A tutti i partecipanti, infine, rivolgo l’invito a continuare nella loro attività di studio e ricerca”.