Abz Innovation: la rivoluzione dei droni agricoli

Il 17 ottobre 2024, a Budapest, Abz Innovation ha introdotto una svolta nel settore agricolo, presentando un sistema innovativo basato sulla tecnologia LiDar per evitare barriere e monitorare il terreno in tempo reale. Uno dei principali problemi nell'uso dei droni in agricoltura è la difficoltà di rilevare ostacoli come fili elettrici e alberi, oltre a mantenere una distanza sicura dalle colture, soprattutto su terreni complessi come vigneti e frutteti. Le tecnologie radar tradizionali spesso non riescono a individuare con precisione elementi di piccole dimensioni e non sono in grado di regolare l'altitudine del drone in funzione della vegetazione circostante.

Per affrontare queste difficoltà, Abz Innovation ha sviluppato un sistema LiDar in grado di creare mappe 3D ad alta risoluzione in tempo reale. Questa innovazione migliora notevolmente la sicurezza e l'efficienza delle operazioni agricole, rendendo l'uso dei droni più pratico e affidabile.

Durante un'intervista con Karoly Ludvigh, Ceo di Abz Innovation, abbiamo esplorato più a fondo l'azienda e le sue soluzioni tecnologiche all’avanguardia.

Guarda il video: