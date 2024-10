Kizuna: Roma celebra il Sol Levante culinario

Manca sempre meno alla prima edizione di Kizuna, il Festival della cucina e della cultura giapponese, che andrà in scena negli spazi di Officine Farneto dal 25 al 27 ottobre prossimi, con numeri che già promettono un successo: 18 espositori, due bistrot, un ristorante e tante aree da visitare, per un totale di 6mila metri quadri che si snodano in uno dei luoghi più iconici e versatili di Roma, struttura storica perfettamente riconvertita per ospitare eventi culturali.

Non mancherà un’attenta proposta gastronomica per rendere il viaggio nel Paese del Sol Levante ancora più completo. Si parte con i cooking show, in cui chef ed esperti mettono in pratica le loro esperienze ed abilità mostrando al pubblico come realizzare le ricette tipiche, e si prosegue con le lezioni di cucina (su prenotazione), dove il pubblico può apprendere in prima persona e realizzare qualche piatto.

Negli 11 stand e 2 bistrot, ricostruiti come vere e proprie izakaya, si possono assaggiare i classici della cucina giapponese. I menu proposti includono piatti tipici come bao, ramen, gyoza, edamame, karaage, sake, katsu sando, sushi, katsu curry, okonomiyaki, yakisoba, yakitori, shochu, takoyaki. C’è spazio anche per i dolci, come taiyaki e mochi ice, e per le bevande tradizionali, la birra giapponese, il sake e i cocktail a base di distillati e ingredienti nipponici. Inoltre, sono disponibili opzioni vegetariane e senza glutine.

A preparare queste specialità, alcune rinomate realtà della ristorazione: Bere Giapponese, Nh Foods, Tako-Chan, Shibata-Ya, S&B, Hiromi Cake, Baby Bao, Otafuku, Sakana Sushi, Gruppo Galli. L’offerta si arricchisce anche di un temporary restaurant a cui è possibile accedere previa prenotazione che dà l’accesso alla manifestazione e dove godersi un’esperienza culinaria a 360° assaporando le pietanze del menu degustazione preparato dallo Chef Koji Nakai che si compone di cinque portate. Si può scegliere tra il menu tradizionale e il menu vegetariano.