Nuove tendenze culinarie: Nestlé scende in campo con i suoi chef

Guidata dalla sua rete globale di chef R&S, Nestlé sta sfruttando le sue capacità di artigianato culinario per offrire innovazioni gustose e nutrienti basate sulle nuova tendenze. Inseriti nella rete globale R&S, gli chef collaborano a stretto contatto con nutrizionisti e sviluppatori di prodotti per creare nuove ricette, prototipi e cibi e bevande innovativi. Insieme esplorano nuovi sapori e gusti, incorporando al contempo una varietà di ingredienti locali e tradizionali presenti in diverse cucine del mondo.

Collaborando con chef esterni, importanti scuole di ospitalità e studenti di cucina, gli chef assicurano che i prodotti Nestlé siano ispirati alle ultime tendenze della gastronomia. Ad esempio, il programma congiunto di Nestlé con Ecole hôtelière de Lausanne (Ehl Group) aiuta a tradurre le scoperte scientifiche in prototipi e nuove ricette per progetti di ricerca e sviluppo.

"La competenza dei nostri chef è un ingrediente essenziale nello sviluppo delle nostre grandi innovazioni dal sapore", afferma Sheldon Fernandes, responsabile di Nestlé Global R&D Chefs. "La loro ricca competenza gastronomica e la capacità di attingere alle tendenze alimentari globali contribuiscono a portare nuovi sapori che ispirano i nostri esperti di R&S e gli sviluppatori di prodotti. Svolgono un ruolo cruciale nel tradurre la scienza e la competenza culinaria in cibo gustoso, nutriente e conveniente".

Per offrire ai consumatori un'autentica cucina asiatica in un modo gustoso e conveniente, Nestlé ha collaborato con il celebre chef Ming Tsai per lanciare i pasti surgelati Mings negli Stati Uniti. La gamma comprende sette diversi pasti gustosi che possono essere facilmente preparati e gustati a casa. Chef ed esperti di innovazione alimentare di Nestlé R&S e Nestlé Usa hanno lavorato a stretto contatto con lo chef Ming per creare piatti con gusti e sapori unici come gli Spicy Dan Dan Noodles ricoperti di una salsa rossa in stile Sichuan. Hanno anche progettato pasti per catturare la crescente tendenza della friggitrice ad aria, come Crispy Chicken e Broccoli con una saporita salsa allo zenzero e all'aglio.

"Mings è stato creato in collaborazione con gli chef e gli esperti culinari di Nestlé per portare sapori asiatici audaci e autentici ai consumatori, ovunque e in qualsiasi momento", ha affermato lo chef Ming Tsai. "Attraverso l'innovazione culinaria, Mings fonde tecniche di cottura e ingredienti provenienti sia dalla cultura orientale che da quella occidentale, offrendo pasti comodi e deliziosi che tutti possono gustare".

Nestlé offre anche nuovi sapori audaci con il lancio di deliziosi pasti messicani surgelati. Tutti i piatti sono preparati con la salsa piccante Tapatío e offrono un pranzo o una cena deliziosi e facili da preparare. Gli esperti culinari dell'azienda hanno collaborato con la famiglia Tapatío per sviluppare classici come le enchiladas di manzo e pollo, nonché nuove creazioni come gustose ciotole di pollo e bistecca.

In Europa, Nestlé sta portando diversi sapori asiatici ai consumatori con il recente lancio della gamma di salse Maggi Magic Asia. Gli chef e gli esperti Nestlé in Germania e Singapore hanno sfruttato la loro conoscenza delle cucine locali e dei metodi di cottura per creare salse saporite che aiutano i consumatori a cucinare facilmente i piatti asiatici più popolari nelle loro cucine, senza la necessità di una dispensa piena di spezie. Le creazioni includono Tikka Masala, Teriyaki e Sweet and Sour 10-minute sauces: i consumatori devono solo aggiungere la carne o la verdura che preferiscono per un delizioso pasto asiatico.

Gli chef R&S di Nestlé includono un gruppo eterogeneo di oltre 35 chef provenienti da 13 paesi diversi. Con la loro vasta esperienza creativa in alcuni dei ristoranti più quotati al mondo, sono appassionati nel promuovere le arti culinarie all'interno dell'azienda e nel rendere le diverse cucine più accessibili ai consumatori.