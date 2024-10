Regno Unito: crolla l'uso di antibiotici per i suini

I dati raccolti da Ahdb utilizzando l'eMB (Electronic Medicine Book) mostrano che l'uso di antibiotici nei suini del Regno Unito lo scorso anno è stato di 85 mg/Pcu (milligrammi per unità di correzione della popolazione), registrando un aumento rispetto alla cifra del 2022 di 72 mg/Pcu: un valore comunque inferiore agli 87 mg/Pcu registrati nel 2021, il che indica che la tendenza è ancora al ribasso.

Le malattie nei suini, come confermato da altri dati, come le statistiche diagnostiche dell'Animal and Plant Health Agency (Apha) e le notifiche tramite la Carta delle malattie significative dell'Ahdb, hanno rappresentato una sfida per svariate aziende agricole nel 2023. I dati eMB, che rappresentano circa il 96% dei suini macellati nel Regno Unito, mostrano aumenti nelle classi di antibiotici utilizzate per curare le malattie che hanno dimostrato di avere una maggiore prevalenza nei dati Apha.

"L'uso di antibiotici dove necessario è considerato un uso responsabile. Non solo salvaguardano il benessere degli animali ma, se utilizzati all'inizio della malattia, possono anche ridurre la quantità totale utilizzata in un'epidemia", ha spiegato Mandy Nevel, responsabile Ahdb per la salute e il benessere degli animali. "Date le significative riduzioni nell'uso negli ultimi nove anni, ci si aspettava sempre che le riduzioni annuali rallentassero e forse persino che in alcuni anni l'utilizzo sarebbe potuto essere più elevato. L'anno scorso il settore ha dovuto affrontare molte sfide legate alle malattie e gli effetti di queste sono stati aggravati da alcune carenze di vaccini. È probabile che questo sia un problema ricorrente, poiché il Regno Unito ha una capacità molto limitata per la produzione di vaccini per animali".

"Inoltre, la rimozione dell'ossido di zinco, un prodotto che riduce la diarrea post-svezzamento, potrebbe significare che alcuni produttori dovranno ricorrere agli antibiotici per controllare la diarrea. Tuttavia, si prevede che non ne vedremo l'impatto completo fino a quando non saranno pubblicate le cifre del 2024 l'anno prossimo. È importante comprendere i motivi per cui vengono utilizzati gli antibiotici. Verso la fine di quest'anno", conclude Nevel, "eMB implementerà modifiche al modo in cui registra il motivo del trattamento, con un'ampia area di trattamento e un motivo più specifico in ogni area. Ci auguriamo che ciò ci consenta di analizzare meglio i dati per tracciare le tendenze nell'uso".