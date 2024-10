Tetra Pak, nuovo packaging per bevande

Tetra Pak, in collaborazione con Lactalis, ha presentato oggi una nuova soluzione di packaging, la prima del suo genere nel settore dei cartoni per bevande. Il nuovo packaging utilizza polimeri riciclati certificati legati ai cartoni per il beverege usati: di fatto, come sottolinea la multinazionale nel suo comunicato, "segna una novità assoluta per l'industria del cartone per bevande e un passo significativo verso un'economia circolare".

Il materiale, spiega la nota ufficiale, è stato certificato da ISCC PLUS come proveniente dal processo di riciclaggio dei cartoni usati in Spagna ed è assegnato alla confezione in base a un metodo di attribuzione del bilancio di massa. Ciò significa che "i polimeri riciclati certificati sono costituiti da un mix di materie prime fossili riciclate e non riciclate", tali da garantire "la provenienza e la tracciabilità del corrispondente volume di materiale riciclato lungo tutta la catena di fornitura". Il processo di riciclaggio chimico, aggiunge la nota, "garantisce che i polimeri riciclati certificati non compromettano la qualità dell'imballaggio, la sicurezza alimentare o altri attributi, dimostrando ulteriormente il potenziale circolare dei cartoni".

Questo progresso, spiega ancora la società, "mantiene in circolazione risorse di qualità e riduce la dipendenza dell'industria dai materiali vergini di origine fossile, in linea con le ambizioni di entrambe le aziende di migliorare ulteriormente il profilo ambientale degli imballaggi".

Tetra Pak prevede di investire 100 milioni di Euro l'anno per i prossimi cinque-dieci anni per raggiungere questo obiettivo, mentre Lactalis ha fatto dell'imballaggio responsabile e dell'economia circolare una delle sue priorità ambientali globali, insieme al benessere degli animali nelle aziende agricole partner e alla decarbonizzazione di tutte le sue attività entro il 2050.

"La nostra collaborazione con Tetra Pak è radicata in una visione condivisa e nell'impegno per la gestione ambientale per le generazioni future, facilitata dai principi dell'economia circolare. L'innovazione del packaging gioca un ruolo cruciale in questo sforzo -sottolinea Joël Llovera, direttore Acquisti di Lactalis Iberia-. Ci dedichiamo al progresso sostenibile. La transizione dai polimeri a base fossile a quelli riciclati, certificati da ISCC PLUS come legati ai cartoni per bevande usati, rappresenta un passo significativo verso il nostro obiettivo”,

“Aumentare l'utilizzo di risorse rinnovabili e riciclate negli imballaggi è fondamentale se vogliamo aiutare i produttori di alimenti e bevande a realizzare la circolarità dei materiali, trasformando i rifiuti in nuove risorse e riducendo la dipendenza da materiali vergini e fossili -aggiunge Marco Marchetti, vicepresidente Packaging materials, sales and distribution solutions di Tetra Pak-. Per aumentare l'adozione di polimeri riciclati certificati negli imballaggi alimentari, abbiamo bisogno di un'azione collettiva nell'intero sistema e di una legislazione che lo consenta. Scienziati, politici, riciclatori, operatori del settore e altri devono lavorare insieme per trasformare le sfide in opportunità, come dimostra la nostra introduzione, prima al mondo, con Lactalis”.

La nuova iniziativa prevede il confezionamento della gamma di prodotti lattiero-caseari Puleva di Lactalis venduti in Spagna in cartoni Tetra Brik Aseptic 1000 Slim con chiusura HeliCap 23 Pro: tra in prodotti che vedranno utilizzare il nuovo packaging ci sono latte scremato, parzialmente scremato, intero e senza lattosio. Dopo l'introduzione sul mercato con il marchio Puleva, Lactalis intende espandere gradualmente la propria gamma di prodotti lattiero-caseari in confezioni che utilizzano polimeri riciclati certificati.

Questo passo, conclude la nota, è anche in linea con le aspettative dei consumatori di tutto il mondo, che richiedono un maggiore impegno da parte dei marchi in termini di sostenibilità e stanno iniziando ad adattare i propri comportamenti. Una ricerca di Tetra Pak indica che il 78% dei consumatori è preoccupato per l'impatto ambientale dei rifiuti di plastica, e il 29% ha dichiarato di aver aumentato l'acquisto di prodotti confezionati in materiali riciclati nell'ultimo anno.