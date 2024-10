Tendenze. Barilla sdogana la scarpetta al sugo

Giocherà scherzosamente sulle regole del Galateo a tavola il nuovo spot Barilla sulla gamma di pasta "Al Bronzo", che sarà on air da domenica su social e tv e che vedrà protagonista lo chef Davide Oldani, presente ieri a Milano alla dinner night di presentazione dello spot in anteprima assoluta.

Il lancio del rinnovato packaging di Barilla Al Bronzo è stata un'occasione di riflessione sulle regole del Galateo, con uno stimolante confronto proprio tra lo Chef Oldani e l'esperta di bon ton Elisa Motterle. Risultato? Le regole sono importanti, ma non possono essere fini a se stesse: senza rigidità, la stella polare rimane il rispetto e l'attenzione alle relazioni interpersonali, guardando soprattutto alla sostanza quando la forma diventa sterile. Come nel caso dell'altezza del tavolo: se è basso, può diventare naturale (e anche opportuno, per la postura corretta) appoggiare i gomiti sul tavolo. E perché no, fare la scarpetta, come si vedrà nello spot. Dalla teoria alla pratica: i commensali ospiti della cena placée hanno potuto mettere in pratica (o infrangere) le regole, degustando alcune variazioni sul tema ideate dallo Chef Oldani.

“Sulla tavola, - ha detto Motterle - proprio come accade nella Moda, si incontrano, e a volte si scontrano, regole tradizionali e tendenze contemporanee: da questa dialettica nascono nuovi modi di interpretare gesti classici e conviviali, come raccogliere il sugo con un boccone di pane, a fine pasto”.

“In Italia, l’antico gesto del ‘fare la scarpetta’, conosciuto in tutto il mondo, esprime il piacere di assaporare un piatto fino alla fine. Un rituale solitamente riservato alla tavola di casa o a momenti informali. Con Barilla Al Bronzo celebriamo la passione italiana per il buon cibo e per la vita, portando la scarpetta in ogni occasione. Questo è il cuore della nostra nuova campagna”, ha spiegato Katia Desogus, Direttore marketing Pasta Barilla Italia.

Senza nulla spoilerare dello spot, si può dire che la pasta della gamma Barilla Al Bronzo, nella confezione più grande, nel formato da 500 gr e dal colore rosso intenso, è stata pensata per valorizzarne l’esperienza di gusto ed enfatizzare l’eccezionale tenuta del sugo.

Barilla ha rinnovato il packaging per offrire un’esperienza visiva e tattile più elevata, che evidenzia ancora di più le peculiari qualità della linea. La finestra trasparente invita a scoprire la consistenza ruvida della pasta, facendo già immaginare la perfetta fusione con ogni tipo di condimento. Il rosso intenso, vibrante, cattura immediatamente l’attenzione e vuole celebrare il profondo amore di Barilla per la pasta, rendendo ogni confezione un’icona di stile e di gusto.

L'azienda ricorda che "dietro ogni pacco di Barilla Al Bronzo c’è, inoltre, un’attenta selezione di grani duri pregiati, scelti per le sue elevate qualità proteiche, che donano alla pasta una consistenza robusta. Con oltre il 14% di proteine, la pasta Barilla Al Bronzo mantiene perfettamente la sua forma durante la cottura, offrendo quella caratteristica consistenza “al dente” che la rende unica. Il grano duro selezionato fornisce inoltre naturalmente una tonalità giallo ambrata, per un’esperienza sensoriale unica, alla vista e al tatto".

La gamma Al Bronzo, che si distingue anche per la sua inconfondibile lavorazione grezza, realizzata con cura attraverso una speciale trafilatura al bronzo che permette di ottenere una pasta dalla superficie particolarmente ruvida, è disponibile nei 10 formati più classici e amati dagli italiani: Fusilli, Fusilloni Linguine, Mezze Penne, Mezzi Rigatoni, Penne Rigate, Spaghetti, Spaghetti Quadrati, Spaghettoni, Tortiglioni.