Nestlé: sviluppato un algoritmo per determinare età biologica dei cani

Mantenere i nostri animali domestici sani e felici significa non solo conoscere la loro età, ma anche capire come stanno invecchiando. I ricercatori della Nestlé hanno sviluppato un algoritmo per determinare l'età biologica di un cane e prevedere la sua traiettoria di salute generale. L'età biologica è un indicatore importante della salute generale sia per le persone che per gli animali domestici. Si riferisce a quanto bene funziona il corpo e a quanto è invecchiato rispetto ad altri individui o animali domestici della stessa età anagrafica.

Per quanto non sia possibile ridurre l'età cronologica, fattori come dieta, abitudini di vita e condizioni ambientali possono aiutare a migliorare l'età biologica. Anche andando avanti nella vita, una riduzione dell'età biologica può ridurre il rischio di malattie e aumentare la durata della vita.

La nuova ricerca condotta dai ricercatori della Nestlé mostra che un algoritmo sviluppato specificamente per l'età biologica può prevedere la traiettoria generale della salute dei cani. Gli scienziati hanno sviluppato e verificato l'algoritmo sfruttando e analizzando i dati di ricerca esistenti raccolti da vari studi negli ultimi dodici anni. Tale algoritmo tiene conto di diversi fattori come i cambiamenti in alcuni marcatori del sangue di routine, la glicemia a digiuno e le funzioni renali, che insieme possono prevedere l'età biologica. Prendendo questi dati, l'algoritmo viene quindi utilizzato per determinare l'età biologica di un singolo cane come indicatore dello stato di salute e della durata della vita rispetto alla sua età cronologica. I risultati dello studio sono stati ora pubblicati sulla rivista GeroScience.

"L'età biologica negli animali domestici può essere un indicatore importante della salute generale, riflettendo l'invecchiamento funzionale del corpo rispetto ad altri animali della stessa età cronologica", ha sottolineato Pascal Steiner, direttore di Petcare Nutrition Nestlé Research. "Attraverso la nostra ricerca intendiamo esplorare come possiamo utilizzare i dati sanitari scientifici esistenti sui cani per comprendere meglio l'età biologica e informare l'innovazione di prodotti e servizi basati sulla scienza per aiutare a migliorare i risultati sanitari".

I cambiamenti nei marcatori del sangue di routine sono considerati indicatori importanti della salute generale nei cani. Tuttavia, lo studio ha dimostrato che molti cani con un'età biologica significativamente più alta rispetto alla loro età cronologica avevano marcatori del sangue di routine che i veterinari considererebbero nell'intervallo normale. Pertanto, conoscere l'età biologica potrebbe essere un indicatore migliore della salute generale del cane. "In Nestlé, adottiamo un approccio olistico alla nutrizione e alla salute sviluppando soluzioni adatte alle diverse fasi della vita sia per le persone che per gli animali domestici", dichiara Philipp Gut, esperto di biologia dell'invecchiamento presso Nestlé Research. "Questo algoritmo potrebbe essere utilizzato per aiutare i proprietari di animali domestici e i veterinari a determinare l'età biologica di un cane, consentendo loro di identificare meglio potenziali anomalie e gestire in modo proattivo la loro salute".

Nestlé si impegna a sviluppare prodotti e servizi personalizzati basati sulla scienza per gli animali domestici. L'azienda ha recentemente lanciato l'ecosistema Petivity powered by Purina PetCare di dispositivi intelligenti e kit di analisi che aiutano i proprietari a potenziare la conoscenza predittiva della salute del loro animale domestico. Ciò include il Petivity Microbiome Analysis Kit, che traduce i dati del microbioma degli animali domestici in raccomandazioni nutrizionali e di integratori personalizzate. Inoltre, l'ecosistema offre uno Smart Litter Box Monitor che utilizza la tecnologia AI per tracciare i cambiamenti chiave nei gatti ogni volta che usano la loro lettiera, rendendo più facile identificare un potenziale problema di salute che richiede una diagnosi veterinaria.