Onu: 5 aree geografiche a grave rischio fame

Secondo un nuovo rapporto delle Nazioni Unite, l'insicurezza alimentare acuta è destinata ad aumentare sia in termini di entità che di gravità in 22 Paesi e territori. Il rapporto avverte che la diffusione del conflitto, in particolare in Medio Oriente, unita a fattori di stress climatici ed economici, sta spingendo milioni di persone sull'orlo del baratro. Il rapporto evidenzia le ricadute regionali della crisi a Gaza, che ha visto il Libano travolto dal conflitto, e avverte che il modello meteorologico La Niña potrebbe avere un impatto sul clima fino a marzo 2025, minacciando i fragili sistemi alimentari in regioni già vulnerabili.

Il rapporto richiama l'attenzione sulla carestia nel campo di Zamzam nel Darfur settentrionale e sul rischio di carestia in altre aree del Sudan, sul rischio persistente di carestia in Palestina (Striscia di Gaza) e sui livelli catastrofici di insicurezza alimentare acuta ad Haiti, Mali e Sudan del Sud. Avverte che senza un'azione umanitaria immediata e sforzi concertati per superare le gravi limitazioni di accesso e risolvere i conflitti in corso, è probabile che si verifichino ulteriori carestie e morti.

Il rapporto "Hunger Hotspots – Fao-Wfp early warnings on acute food insecurity" - pubblicato oggi dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (Fao) e dal Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite (Wfp) chiede un'azione umanitaria urgente per salvare vite e mezzi di sostentamento e prevenire la fame e la morte nei punti caldi in cui la fame acuta è ad alto rischio di peggioramento tra novembre 2024 e maggio 2025.

In totale, sono 22 i Paesi/territori classificati come "punti caldi della fame", dove si prevede che gli alti livelli di insicurezza alimentare acuta peggioreranno ulteriormente a causa della combinazione di conflitti, instabilità economica e shock climatici durante il periodo di previsione. Senza un intervento immediato, tra cui un aumento dei finanziamenti per l'assistenza alimentare e per i mezzi di sostentamento, si prevede che centinaia di migliaia di persone in più dovranno affrontare la fame nei prossimi mesi.

"Se vogliamo salvare vite e prevenire la fame acuta e la malnutrizione, abbiamo urgente bisogno di un cessate il fuoco umanitario e di ripristinare l'accesso e la disponibilità di cibo altamente nutriente, inclusa la riattivazione della produzione alimentare locale. Ma questo da solo non basta; abbiamo bisogno di stabilità e sicurezza alimentare a lungo termine. La pace è un prerequisito per la sicurezza alimentare. Senza pace e stabilità, gli agricoltori non possono coltivare cibo, raccogliere o sostenere i propri mezzi di sostentamento. L'accesso a cibo nutriente non è solo un bisogno di base, è un diritto umano fondamentale", ha affermato QU Dongyu, direttore generale della Fao.

"È tempo che i leader mondiali si facciano avanti e lavorino con noi per raggiungere milioni di persone a rischio di fame, offrendo soluzioni diplomatiche ai conflitti, usando la loro influenza per consentire agli operatori umanitari di lavorare in sicurezza e mobilitando le risorse e le partnership necessarie per fermare la fame nel mondo sul nascere", ha affermato Cindy McCain, direttore esecutivo del Programma Alimentare Mondiale (Wfp).

Gli effetti del fenomeno meteorologico La Niña, che si prevede avrà un impatto sui climi globali da novembre 2024 a marzo 2025, dovrebbero ulteriormente esacerbare alcune crisi alimentari. Mentre alcune aree potrebbero beneficiare di migliori condizioni agricole, è probabile che La Niña provochi inondazioni devastanti in paesi come Nigeria e Sud Sudan, contribuendo potenzialmente a condizioni di siccità in Somalia, Kenya ed Etiopia. Questi eventi meteorologici estremi minacciano sistemi alimentari già fragili, mettendo milioni di persone a rischio di fame.

Il rapporto sottolinea che un'azione tempestiva e mirata è essenziale per prevenire l'ulteriore deterioramento della crisi ed evitare la mortalità di massa correlata alla fame. La Fao e il Wfp esortano i leader mondiali a dare priorità alla risoluzione dei conflitti, al sostegno economico e alle misure di adattamento al clima per proteggere le popolazioni più vulnerabili dall'orlo della carestia.

In allegato a questa EFA News il testo integrale del rapporto "Hunger Hotspots – Fao-Wfp early warnings on acute food insecurity".