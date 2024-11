Molini Pivetti e Yara per una filiera del grano tenero più sostenibile

Molini Pivetti S.p.A., storica azienda italiana produttrice di farine di alta qualità, e Yara Italia S.p.A., specializzata nella nutrizione delle piante e nell’agricoltura sostenibile, annunciano una collaborazione strategica di lungo periodo per rendere più sostenibile la filiera del grano tenero Campi Protetti Pivetti.

La partnership mira a implementare l’intera filiera, migliorando la sostenibilità delle colture di grano tenero e rafforzando il legame con gli agricoltori attraverso pratiche avanzate di fertilizzazione e tecnologie digitali innovative. Attraverso l’integrazione di strumenti digitali e l’impiego di fertilizzanti a ridotto impatto carbonico, Yara Italia e Molini Pivetti supporteranno gli agricoltori della filiera Campi Protetti Pivetti, ottimizzando l’uso dei nutrienti e riducendo l’impatto ambientale.

L’accordo nasce dall’impegno condiviso per la decarbonizzazione e il miglioramento dell’impronta ambientale (carbon footprint), portando valore a ogni livello della catena produttiva, oltre a valorizzare l’impegno di Molini Pivetti nel coniugare tradizione e innovazione, in linea con una strategia aziendale che pone la sostenibilità al centro. “La partnership con Yara Italia permette di rafforzare l’impegno di Molini Pivetti verso un’agricoltura più sostenibile”, afferma Alessandro Zucchi, agronomo e responsabile Progetti di Filiera di Molini Pivetti. “Grazie a strumenti digitali e fertilizzanti innovativi, collaboreremo con i nostri partner e agricoltori per una coltivazione del grano tenero ancora più responsabile, efficiente e rispettosa dell’ambiente”.

Campi Protetti Pivetti è un progetto di filiera 100% emiliana, nato nel 2016 per garantire la qualità e la tracciabilità lungo l’intera filiera produttiva. Grani di qualità superiore vengono coltivati nelle province di Bologna, Modena e Ferrara, aree vocate per questa coltura, nel rispetto di un rigoroso disciplinare, con il supporto di pratiche agronomiche avanzate e strumenti innovativi per una produzione responsabile. Questa attenzione al processo produttivo permette a Molini Pivetti di offrire farine d’eccellenza, come la linea Gran Riserva, risultato di questa "filiera corta", certificata dall’ente Csqa, che nel 2022 è divenuta in parte anche “Sostenibile”, supportata da analisi Lca che misurano la CO₂ emessa per ogni chilogrammo di farina prodotta. Questo approccio, che integra aspetti ambientali, sociali ed economici, riflette l’impegno di Molini Pivetti verso una filiera agricola sostenibile e legata al territorio emiliano.

La collaborazione tra Yara Italia e Molini Pivetti prevede un piano triennale rinnovabile, con una serie di iniziative chiave volte a promuovere l’uso di soluzioni a basso impatto ambientale: incontri formativi per gli agricoltori e i tecnici di Molini Pivetti, analisi avanzate per misurare l’impronta carbonica e l’efficienza dell’uso dell’azoto (Nue), piani nutrizionali personalizzati in base alle esigenze specifiche della filiera, oltre alla fornitura di dispositivi N Tester per ottimizzare la fertilizzazione.

“Gli agricoltori della filiera Campi Protetti Pivetti avranno un ruolo centrale in questo progetto, ottimizzando l’uso dei fertilizzanti e contribuendo alla riduzione della propria impronta carbonica”, sottolinea Giulia Perin, Industry Relations & Communications Director di Yara Italia. “Siamo entusiasti di intraprendere questo percorso insieme a Molini Pivetti: è un passo concreto per garantire un’agricoltura sostenibile e innovativa per il futuro del grano tenero italiano”.

“La decarbonizzazione dell’agricoltura richiede innovazione e sinergia. Questa partnership intende creare un modello unitario, offrendo valore a tutta la filiera. Insieme a Yara Italia e agli agricoltori Campi Protetti Pivetti, l’azienda si propone di ridurre l’impronta carbonica, di rafforzare le competenze agronomiche e le pratiche sostenibili e di aumentare la consapevolezza degli stakeholders sull’importanza di un’agricoltura sostenibile”, conclude Zucchi. La collaborazione non costituisce vincoli legali, ma rappresenta un accordo strategico volto a creare valore per l’intera filiera Campi Protetti Pivetti, con una prospettiva di lungo termine.