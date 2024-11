Food & Beverage: Stati Generali al via giovedì 7 novembre

Al via gli Stati Generali del Mercato del Food & Beverage, evento organizzato da Italgrob, la Federazione Italiana Distributori Horeca, in collaborazione con Italian Exhibition Group, giovedì 7 novembre dalle ore 10,30 presso la sede di Confindustria, all’Auditorium della Tecnica a Roma. Presenzierà all’evento il senatore Matteo Gelmetti, firmatario della recente proposta di legge per l’istituzione di uno speciale elenco nazionale per il riconoscimento e la qualificazione normativa della categoria degli operatori delle imprese del Food & Beverage operanti nel settore della distribuzione Horeca (leggi notizia EFA News).

Anche per questa seconda edizione gli Stati Generali del mercato del Food&Beverage in Italia vedono la partecipazione dei più rilevanti attori del settore produttivo e della filiera distributiva. Riuniti intorno allo stesso tavolo per discutere dello stato dell’arte del settore e delle filiere distributive, oltre ai dirigenti della Federazione Italgrob anche i rappresentanti di Federdistribuzione con il presidente Carlo Alberto Buttarelli; Centro Marca con il direttore Vittorio Cino, e Fipe (Federazione Italiana Pubblici Esercizi), con il direttore generale Roberto Calugi. Presenti anche Assobibe con il presidente Giangiacomo Pierini, AssoBirra con il vicepresidente Federico Sannella e Mineracqua con il direttore Giovanni Clerici. Numerosa la partecipazione dei manager dell’industria di produzione che si confronteranno su tavole rotonde tematiche.



“L’obiettivo di questo convegno", ha dichiarato il presidente di Italgrob Antonio Portaccio, "è quello di analizzare le problematiche e le criticità che affliggono i mercati di sbocco del Food & Beverage in tutta la loro complessità e cercare, attraverso il confronto fra i diversi operatori, ovvero produttori, distributori ed esercenti dei punti vendita, di individuare soluzioni fattibili e azioni concrete per sostenere i consumi e far fronte alle esigenze di un consumatore che deve fare i conti con un potere di acquisto logorato da un processo inflattivo senza precedenti che abbiamo subito negli ultimi 24 mesi, e da aumenti da parte dei produttori e dei punti vendita che il più delle volte sono stati intempestivi e oltre misura. In questo frangente il processo inflattivo pare dia una tregua, ma non è il caso di abbassare la guardia. Come Federazione", ha concluso Portaccio, "in occasione di questi Stati Generali del Mercato del Food & Beverage, oltre alla nostra disponibilità al confronto e a mettere in pratica le necessarie soluzioni che emergeranno dal dibattito, chiediamo fermamente che per almeno i prossimi dodici mesi non si parli di aumenti di alcun genere e a nessun livello, né da parte delle aziende di produzione, né ovviamente a valle della filiera nei punti vendita”.

“Lo scopo di questa iniziativa", dichiara il direttore generale di Italgrob Dino Di Marino, "è quello di ricercare e attuare quelle modalità di collaborazione per affrontare sfide sempre più complesse. Un compito che la Federazione Italgrob assolve consapevole del suo ruolo guida nella filiera dei consumi fuoricasa. Partendo dagli studi che hanno preparato le società di ricerca partner di Italgrob, Circana, Tradelab e Formind, e attraverso il dibattito che sarà alimentato, avremo modo di verificare le iniziative e le strategie più opportune per il rilancio e la valorizzazione di un settore che rappresenta un asset fondamentale per l’economia del nostro Paese”.

Come di consueto l’appuntamento agli Stati Generali del F&B, sarà anche vetrina per la presentazione in anteprima dell’International Horeca Meeting 2025, giunto alla 14° edizione che avrà luogo, come consuetudine, nel più ampio contesto di Beer&Food Attraction a Rimini dal 16 al 18 febbraio 2025. La nuova edizione della kermesse riminese dedicata al mondo Horeca verrà per l’occasione presentata agli Stati Generali dal neo Chief Business Officer di Ieg Marco Carniello, nominato lo scorso marzo (leggi notizia EFA News), e da Flavia Morelli, Group Exhibition Manager.