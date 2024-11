“Bosco Diffuso Despar”: al via a Bologna la seconda edizione

Dopo il debutto dello scorso anno, anche nel 2024 prosegue il progetto “Bosco Diffuso Despar” promosso da Despar Italia, la società consortile che riunisce sotto l’insegna dell’Abete sei aziende della distribuzione alimentare e negozianti affiliati. Il progetto coinvolge la sede centrale del Consorzio Despar Italia e le sei aziende associate e prevede la piantumazione di nuovi alberi in diverse aree del territorio italiano.

La prima tappa della nuova edizione dell’iniziativa è partita da Bologna coinvolgendo i collaboratori della sede centrale di Despar Italia che sono tornati presso l’azienda agricola Magli, una piccola realtà a conduzione familiare che opera nella campagna di via Olmetola a Bologna a pochi chilometri dalla sede di Despar Italia a Casalecchio di Reno e che si caratterizza per l’adozione di tecniche di coltivazione biologiche e biodinamiche e per la riscoperta di pratiche di coltura tradizionali.

Presso i terreni dell’azienda agricola Magli, Despar Italia ha così messo a dimora quest’anno circa 300 nuovi alberi che vanno ad ingrandire la superficie del primo nucleo del “Bosco Diffuso Despar” piantato lo scorso anno. Nelle prossime settimane l’iniziativa proseguirà in altri sei luoghi del territorio italiano individuati nelle aree di riferimento delle sei aziende associate al Consorzio Despar Italia. Il “Bosco Diffuso Despar” è realizzato in partnership con PlanBee, la prima piattaforma in Italia interamente dedicata a progetti di cura e tutela dei beni comuni, e si inserisce nell’ambito del progetto “One Tree Planted” di Spar International, organizzazione di cui Despar Italia fa parte, che ha già visto piantare 47.534 alberi in 9 paesi dell’universo Spar, a cui si aggiungeranno i nuovi 1600 di Despar Italia. La messa a dimora dei nuovi alberi viene realizzata in collaborazione con enti e associazioni non profit locali specializzate in interventi di rigenerazione ambientale e con una forte impronta sociale che hanno già ampia esperienza sul campo e un solido radicamento territoriale.

“Il “Bosco Diffuso Despar” è un progetto che conferma il legame di Despar con i territori in cui si inserisce, legando in un simbolico filo rosso i nostri soci e le diverse regioni italiane in cui siamo presenti", ha commentato Michela Cocchi, Brand Manager di Despar Italia. "Grazie a questa iniziativa saranno piantati 1.600 nuovi alberi che, sommati a quelli già messi a dimora nel 2023, portano a oltre 3.000 il totale degli alberi che ampliano la superficie del “Bosco Diffuso Despar” in diverse regioni dove l’insegna opera. Si tratta di un’iniziativa con cui vogliamo rendere più verde il territorio, confermando la nostra volontà di essere un’azienda vicina alle comunità, socialmente responsabile e attenta ai temi dello sviluppo sostenibile. E’ un progetto in cui crediamo molto e che si inquadra nell’ambito dell’impegno sintetizzato nel nostro Manifesto di Sostenibilità, la carta dei valori condivisa con i nostri soci che rappresenta le strategie e gli obiettivi che ci impegniamo ad adottare sul fronte della sostenibilità intesa come driver fondamentale di sviluppo per la nostra organizzazione”.