"Barilla. Made in Italy": domani presentazione a Milano

Barilla si accinge a partecipare alla presentazione della collana editoriale "Made in Italy" (Rizzoli), un progetto nato dalla penna di Annarita Briganti e dedicato ai grandi marchi italiani Barilla, Ferrari e Prada (leggi notizia EFA News), nell'ambito di BookCity Milano. L'evento è in programma domani sera, mercoledì 13 novembre, alle ore 18.00, presso Palazzo Assolombarda, a Milano.

Assieme all'autrice, interverrà Roberto Pagliari, coordinatore dell'Archivio Barilla. In questa cornice saranno presentati i primi tre volumi della collana, che celebra il Made in Italy attraverso le storie delle tre aziende iconiche, rappresentative dell'eccellenza italiana nel mondo.

Barilla, Ferrari e Prada diffondono ogni giorno con la loro storia la qualità, la raffinatezza e l'eleganza del Made in Italy nel mondo. Dal food and beverage all'automotive fino al mondo della moda e del lusso: un grande omaggio alla qualità italiana in diversi settori e alla nobiltà del fare del nostro Paese.

Annarita Briganti ci accompagna nel cuore di tre eccellenze per scoprirne le origini e la storia. Il progetto editoriale Made in Italy e i primi tre volumi della collana. Made in Italy è sinonimo di eccellenza e raffinatezza. Le creazioni italiane sono riconoscibili in tutto il mondo per bellezza, eleganza e qualità delle materie prime, dal food and beverage al settore automobilistico alla moda e al lusso.

Il lavoro di importanti aziende italiane permette di diffondere ogni giorno i valori del Made in Italy, della nostra cultura e del nostro saper fare. Rizzoli illustrati, attraverso l'abile penna di Annarita Briganti, dà vita a una nuova collana, Made in Italy, e dà voce alle storie di tre grandi eccellenze: Barilla, la pasta italiana nel mondo, garanzia di qualità, rispetto delle comunità e del pianeta, con un'attenzione che va dal "campo alla tavola”.

Un volume raffinato che racconta la storia dell'azienda di Parma e il suo ruolo iconico nel diffondere le eccellenze italiane nel mondo. Il libro Made in Italy. Barilla racconta il viaggio dell'azienda iniziato dalla visione di Pietro Barilla, che nel 1877 apriva a Parma una bottega di pane e pasta, per poi raggiungere i traguardi storici di una realtà che oggi è presente con i propri prodotti in tanti Paesi nel mondo.