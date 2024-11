Allevamento: cibo e molto di più. Se ne parla a Bruxelles

Il tema delle carni rosse sostenibili approda anche nella capitale d'Europa. "Livestock Are More Than Food" è il titolo del convegno in programma a Bruxelles il prossimo 20 novembre, alle ore 09:00, presso l'University Foundation. L'incontro è promosso da Animal Task Force (Atf), nell'ambito dell'incontro annuale della European Federation of Animal Science (Eaap), che annualmente mira a riunire la scienza animale con la pratica della produzione animale e a mettere in contatto ricercatori, decisori politici, rappresentanti del settore e organizzazioni sociali.

Nel contesto del cambiamento climatico, la misurazione dell'uso delle risorse animali in tutte le sue componenti è una questione chiave. Include l'uso di prodotti animali per il consumo alimentare umano, ma anche molti altri usi: fibre, mangimi, energia, letame per la fertilizzazione, biodiversità e gestione degli incendi, nutrizione migliorata, isolamento delle case, intervento medico, produzione di farmaci, nonché cultura e comunità rurali vivaci.

Tutti questi utilizzi, oltre al cibo, contribuiscono alla chiusura del ciclo biologico e rappresentano punti chiave per ridurre gli sprechi e valorizzare il contributo della produzione animale alla bioeconomia circolare. Alcuni di essi, come la produzione di letame, fibre e farmaci, sono alternative all'uso di risorse fossili e contribuiscono in modo significativo a migliorare l'equilibrio climatico della produzione animale. Il tema copre tutte le specie e coinvolge tutti gli attori, tra cui produzione, industria e il settore della valorizzazione dei coprodotti.

Ognuno di questi punti sarà trattato nel corso del seminario di domani. Tra i relatori previsti: Frank O'Mara, presidente Atf; Ana Sofia Santos, segretario generale Atf; Carlos Martin Ovilo, direzione generale Agricoltura e Sviluppo Rurale della Commissione Europea.