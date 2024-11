"Idratarsi a tavola": non solo acqua. Zuppe e vegetali sono fondamentali

In molti pensano che per idratarsi a tavola basti bere un bicchiere d’acqua. E se vi dicessimo che invece non è così? Anche le vitamine e i minerali di frutta e verdura sono fondamentali per una corretta idratazione: zuppe, creme vegetali e vellutate sono preziosissime per la nostra salute – e ce ne sono per tutti i gusti e le stagioni.

È quello che spiega nel suo libro "Idratarsi a tavola. Le mie zuppe, vellutate e tisane del benessere e della bellezza" (Sonzogno, 2024, pp.192), la giornalista e food influencer Angelica Amodei, proponendo più di cento ricette da bere e da mangiare e suggerendo gli abbinamenti più efficaci per favorire l’assorbimento dei nutrienti, conservarne la biodisponibilità ed eliminare le sostanze tossiche: per esempio, sapevate che il betacarotene della zucca si assimila meglio se abbinato a una fonte grassa, e che mettere in ammollo i legumi è fondamentale per liberarsi delle saponine? Oppure che la vitamina C degli agrumi facilita l’assorbimento del ferro, mentre il licopene dei pomodori diventa più biodisponibile dopo la cottura?

Affiancata dal parere di nutrizionisti e biologi, l’autrice offre consigli e preparazioni adatte a pranzi, cene, colazioni e merende: dagli smoothie proteici per aumentare la sazietà e mantenerci in forma, perfetti da consumare dopo la palestra, a tisane e frullati spezzafame per prenderci cura delle necessità dell’organismo tutto l’anno – senza dimenticare i benefici del giorno liquido, una formula sana e leggera per depurarsi dopo le abbuffate e regalarsi benessere a trecentosessanta gradi.