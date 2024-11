Lactalis-Nestlé lanciano nuova linea di yogurt

La joint venture tra Lactalis e Nestlé nata nel 2021 e specializzata nei prodotti “ultra freschi” come yogurt e dessert, annuncia il lancio di una nuova gamma di yogurt cremosi per offrire ai consumatori un’esperienza di gusto unica grazie alla crema di latte, ingrediente capace di donare una consistenza morbida e vellutata. I nuovi prodotti della linea "Piacere di Yogurt" sono disponibili in quattro gusti: cocco, vaniglia, caffè e albicocca.



Con il lancio di Piacere di Yogurt, Lnpf si posiziona come unico player nel segmento yogurt a introdurre una referenza arricchita con crema di latte, un risultato raggiunto grazie all’impegno dell’azienda in ricerca e sviluppo, unito alla qualità e all’expertise che da sempre contraddistinguono il marchio Parmalat.



Piacere di Yogurt rappresenta un ingresso strategico nel segmento "yogurt goloso" del mercato: un’importante evoluzione per Lnpf, che negli ultimi anni ha consolidato una forte presenza nei settori degli yogurt basici e funzionali con marche leader come Sveltesse I love Kefir, Lindahls e Zymil.

"Questo lancio di prodotto è per noi un passo importante che ci permette di presidiare un nuovo segmento di mercato e di proporre ai nostri consumatori una nuova esperienza di gusto che unisce una formulazione innovativa con l’alta qualità dei prodotti Parmalat" afferma Giorgio Minelli, direttore Marketing di Lnpf e Direttore Business Snack Europa. "La joint venture Lnpf ci consente di mettere a frutto la competenza e il saper fare di Lactalis e di Parmalat nel settore lattiero-caseario, sostenendo la nostra crescita in un mercato estremamente competitivo come quello degli yogurt."