Agea, 57 milioni di aiuti di Stato sui seminativi per la guerra in Ucraina

Sono in arrivo 57 milioni di Euro di aiuti per i seminativi. Lo comunica Agea, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, alla quale il ministero dell'Agricoltura ha richiesto l'avvio delle attività di campagna per la predisposizione delle concessioni individuali di aiuto ai beneficiari entro il 31 dicembre 2024 sul Fondo per la sovranità alimentare: si tratta di 25 milioni di Euro. Inoltre, arrivano alcuni "rinforzi" per il Fondo Grano Duro che, grazie al Decreto Agricoltura del maggio scorso, poi convertito nella Legge 101/2024, viene aumentato di 20 milioni di Euro rispetto a 12 già previsti. La conversione dei regimi di aiuto previgenti al livello di aiuti di Stato ha effetto a causa della proroga concessa dall'Unione Europea al solo settore agricolo del "Quadro temporaneo di aiuti", giustificato dagli effetti sui mercati della guerra in Ucraina.

25 milioni per proteine, frumento e orzo

Per la campagna 2024 è concesso un aiuto per ogni ettaro coltivato ed oggetto del contratto di filiera pari a:

400 Euro/ettaro per il mais;

250 Euro/ettaro per le proteine vegetali (legumi e soia);

300 Euro/ettaro per il frumento tenero da sementi certificate;

200 Euro/ettaro per l'orzo.

Gli aiuti sono concessi nel limite di spesa, rispettivamente di:

filiera del mais: 8 milioni di Euro;

filiera delle proteine vegetali (legumi quali pisello, fagiolo, lenticchia, cece, fava e favino e soia): 5 milioni di Euro;

filiera del frumento tenero da sementi certificate: 4 milioni di Euro;

filiera dell'orzo: 3 milioni di Euro.

L'aiuto spettante a ciascun richiedente è commisurato alla superficie agricola espressa in numero di ettari con due decimali, coltivata a tutte le colture erbacee sopra riportate nel limite di 50 ettari complessivi per l'insieme delle coltivazioni e ritenuti ammissibili a seguito dell'istruttoria effettuata da Agea Organismo Pagatore. La domanda di aiuto può essere presentata a partire dal 19 novembre 2024 e fino al 3 dicembre 2024.

Fondo Grano Duro, 32 milioni di Euro

Come abbiamo accennato, il Decreto Legge Agricoltura ha portato altri 20 milioni di Euro in dotazione al Fondo per il Grano Duro, previsto dalla Legge 7 agosto 2016, n 160 (Fondo Grano Duro), denari che si aggiungono a 12 milioni di Euro già stanziati per il 2024 con il Decreto ministeriale 12 settembre 2022. Questo grazie ad un Decreto Interministeriale in via di emanazione, il cui contenuto è reso noto dal Masaf con una nota direttoriale.

Le istruzioni operative di Agea, inoltre, riportano che in forza di tale Decreto Interministeriale in itinere, il massimale di aiuto ad ettaro viene portato da 100 a 200 Euro. Inoltre, l'emanando Decreto Interministeriale converte l'aiuto de minimis previsto dal Dm 12 settembre 2022 per la campagna 2024 in regime di aiuti: questo fatto comporta l'innalzamento delle soglie di percepibilità dell'aiuto pubblico fino a 280 mila Euro per impresa agricola.