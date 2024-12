Copa Cogeca: no al Mercosur ripetuto al commissario Hensen

Copa e Cogeca confermano la crescente tensione e opposizione all'accordo Ue-Mercosur. Lo sottolinea un comunicato nel quale l'organizzazione degli agricoltori Ue fa sapere che, con i negoziati per un accordo UE-Mercosur in pieno svolgimento, "Copa e Cogeca hanno tenuto i loro Praesidia a Bruxelles giovedì 28 e venerdì 29 novembre: il prossimo Commissario europeo per l'Agricoltura e l'Alimentazione, Christophe Hansen -prosegue la nota-, si è unito alla casa degli agricoltori e delle cooperative agricole europee per ascoltare in prima persona la diffusa tensione e l'unanime opposizione ai negoziati in corso".

"La firma di un accordo commerciale con i Paesi del Mercosur all'inizio del mandato della nuova Commissione rappresenterebbe un duro colpo per l'agricoltura europea -aggiunge la nota-. Questa mossa è inoltre in contrasto con l'approccio “dialogue-first” sostenuto dalla presidente Ursula von der Leyen. Durante gli incontri, i rappresentanti dell'agricoltura di tutta Europa hanno espresso le loro forti preoccupazioni in modo forte e chiaro: la componente agricola di questo accordo è economicamente squilibrata, ingiusta a causa della divergenza degli standard e rappresenta una minaccia fondamentale per il modello agricolo europeo a causa degli effetti cumulativi con altri accordi commerciali".

Gli agricoltori e le cooperative dell'Ue, prosegue la nota, "hanno sempre garantito standard di sicurezza a 500 milioni di consumatori: ecco perché, nella sua forma attuale, nessun meccanismo di compensazione o di emergenza potrebbe rendere accettabile questo accordo. Se da un lato gli agricoltori dell'Ue sono già preoccupati per i cattivi raccolti in molti Stati membri, dall'altro non si può non tenere conto degli sforzi che i nostri produttori dovranno compiere per far progredire ulteriormente le nostre relazioni commerciali con l'Ucraina e affrontare le tensioni commerciali in corso con la Cina".

"Come già sottolineato nella nostra lettera aperta indirizzata alla presidente von der Leyen e ai Capi di Stato, gli agricoltori e le cooperative agricole non approveranno mai un accordo commerciale squilibrato e dannoso per l'ambiente -dice ancora la nota-. Le azioni e le manifestazioni si stanno già moltiplicando in tutta Europa e si intensificheranno.

Il 9 dicembre, i presidenti del Copa e della Cogeca, insieme ai membri della presidenza, si recheranno a Bruxelles per incontrare la presidenza del Consiglio e i ministri dell'Agricoltura, al fine di garantire che l'opposizione del settore agricolo sia chiaramente ascoltata".

"Giovedì scorso -conclude la nota-, il commissario entrante Christophe Hansen a pochi giorni dal suo insediamento ufficiale, ha discusso con i rappresentanti del Copa e della Cogeca su questo tema critico e ha ascoltato le aspettative della comunità agricola nei confronti della 'Visione per il futuro dell'agricoltura e dell'alimentazione' promessa nei primi 100 giorni del mandato. Il Copa e la Cogeca contribuiranno attivamente a questa iniziativa chiave per fornire prospettive e prevedibilità al settore, presentando le proprie proposte in materia nelle prossime settimane".