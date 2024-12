Regione Liguria, no a parco eolico nell'imperiese

“La Regione Liguria esprime la sua sostanziale contrarietà al progetto del parco eolico denominato 'Imperia, Monti Moro e Guardiabella', della potenza complessiva di 198,4 MW da realizzare nei Comuni di Aurigo, Borgomaro, Castellaro, Cipressa, Dolcedo, Pietrabruna, Pieve di Teco, Prelà, Rezzo con strada di accesso in San Lorenzo al mare e Costarainera in provincia di Imperia”. Lo dice il vicepresidente della Regione Alessandro Piana, rispondendo così alle preoccupazioni espresse dal territorio, come già ribadito in una nota dello scorso 28 agosto. “Di fatto -spiega Piana- nel documento inviato al ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, la Regione ha evidenziato alcune criticità estremamente rilevanti riguardanti molteplici argomenti e, in particolare, in merito a paesaggio. natura e biodiversità”.

La procedura di Via prevede che prima vengano richieste integrazioni ed avanzate osservazioni al proponente che deve avere la possibilità e il tempo per rispondere e solo dopo è previsto il parere del Comitato Tecnico della Via. “Pertanto vorrei tranquillizzare gli amministratori dei territori interessati che la Regione Liguria -conclude il vicepresidente- ha già evidenziato impatti significativi e negativi sull’ambiente riguardanti gli aspetti paesaggistici e naturalistici”.