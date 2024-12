Questo Natale va di moda il dopamine menù

SumUp riscopre la bellezza delle piccole cose come "mangiare sano" durante le feste

Un invito a rallentare e riscoprire la bellezza delle piccole cose: su TikTok l’hashtag #dopaminemenu sta conquistando sempre più spazio, soprattutto con l’avvicinarsi delle festività natalizie. Con migliaia di visualizzazioni, il trend celebra le attività che stimolano il rilascio di dopamina, il neurotrasmettitore associato al piacere e alla gratificazione. Gli utenti sono invitati a creare il proprio "menù della felicità" organizzando le loro esperienze in diverse portate: dagli antipasti, semplici azioni a basso sforzo per la cura di sé stessi; ai piatti principali, che richiedono un maggiore impegno, come organizzare un viaggio o preparare una cena sana e gustosa; fino ai dessert, attività particolarmente appaganti per chiudere il “menu” in bellezza.

SumUp, la fintech attiva nel settore dei pagamenti digitali, ha analizzato il trend del #dopaminemenu individuando alcune tendenze di consumo che ridefiniscono la tradizionale routine del periodo compreso tra Natale e Capodanno attraverso attività ed esperienze quotidiane all’insegna di una maggiore attenzione al benessere personale, in tutte le sue dimensioni. Una tendenza che potrebbe influenzare gli acquisti in previsione e durante il periodo natalizio, modificando, ad esempio, la scelta dei regali di Natale per sé e per amici e parenti, la selezione dei piatti per il pranzo o il cenone del 24 e 25 dicembre (con un occhio alle proprietà nutritive ed energizzanti degli alimenti oltre che al gusto), le mete turistiche e le attività per l’intrattenimento, il relax e la cura di sé durante le feste.

“La crescente popolarità di questa tendenza offre un’opportunità unica per i brand e i piccoli business -spiega Umberto Zola, responsabile online Sales per l’Europa di SumUp-. Che si tratti di promuovere gift card, esperienze speciali o prodotti e servizi a tema natalizio, gli esercenti possono creare contenuti, ma anche idee e proposte da mettere sotto l'albero, che si allineano al trend del #dopaminemenu, catturando l’attenzione dei consumatori. Dal sito ai social, fino alle proposte in negozio, l’invito è quello di celebrare ogni piccolo piacere che i clienti potrebbero inserire nel loro personale menù della dopamina: una cena fuori, un trattamento benessere, o un dolce regalo. SumUp mette a disposizione soluzioni innovative per aiutare i business di ogni dimensione a rispondere alle esigenze dei consumatori per semplificare le transazioni, anche nei momenti più intensi come il periodo natalizio”.

Tra le "portate" consigliate per un Natale a tutta dopamina c'è il 'Mangiare sano, il contorno del buon umore'. Chi ha detto che a Natale le tavole devono per forza riempirsi di piatti ricchi e abbondanti, non sempre sani? Con il #dopaminemenu l’invito di SumUp è quello di preparare piatti leggeri e nutrienti, che combinano il gusto con il benessere. Su TikTok, utenti e food lover stanno, infatti, riscoprendo ricette light, ma deliziose, senza zucchero o a basso contenuto calorico, a base di ingredienti freschi e naturali tra cui i dopamine food, alimenti che stimolano il rilascio del neurotrasmettitore: tra questi ci sono mele, banane, frutta secca, tè verde, ma anche il cioccolato fondente, alleato del buonumore. La soddisfazione di mangiare bene e prendersi cura del proprio corpo convive con il gustare piatti tipici delle feste natalizie: salmone e noci, per esempio, sono alimenti ricchi di Omega-3, che hanno effetti positivi sul cervello e contribuiscono a sentirsi soddisfatti e in armonia con il proprio corpo.