Intesa Sanpaolo: distretti industriali Triveneto oltre 10,7 mld euro nel secondo trimestre 2024

E’ stato pubblicato il Monitor dei distretti industriali del Triveneto al secondo trimestre 2024, curato da Research Department Intesa Sanpaolo. Nel secondo trimestre del 2024 le esportazioni a prezzi correnti dei distretti del Triveneto sono tornate, seppur lievemente, in territorio positivo (+0,1%), dopo l’avvio negativo del primo trimestre che ha risentito della debolezza del commercio internazionale.

I distretti Veneti sfiorano gli 8,6 miliardi di euro di export nel secondo trimestre 2024, con una variazione tendenziale seppur negativa in miglioramento rispetto al primo trimestre (-0,5% nel 2° trimestre 2024 vs -3,5% nel 1° trimestre 2024), mentre si registra un più deciso cambio di passo nel Trentino Alto Adige (1,5 miliardi di euro in aumento del +2,8%) e nel Friuli Venezia Giulia (circa 760 milioni di euro in crescita del + 2,5%).

I distretti del Triveneto dell’industria alimentare, si sono distinti per una crescita brillante (+11,4%), superiore all’aumento tendenziale registrato negli stessi comparti a livello nazionale (+6,4% agroalimentare nazionale distrettuale).

I mercati di sbocco europei hanno mostrato una maggiore tenuta rispetto alla media distrettuale nazionale, fatta eccezione per la Svizzera (ricompresa nell’aggregato “Altri Europa”) che risente del calo delle Calzature del Veronese. Germania, Stati Uniti, Francia e Regno Unito, primi 4 mercati di sbocco per rilevanza nel 2023, pur restando in territorio negativo, hanno rallentato il calo osservato nel primo trimestre. La Germania in particolare è passata da un decremento del -8,7% tra gennaio e marzo a -5,3% nel Veneto e ha decisamente segnato una ripresa brillante in Friuli Venezia Giulia (+8,8%) e in Trentino Alto Adige (+6,0%). È cresciuto dunque il numero dei distretti in territorio positivo: erano 15 nel primo trimestre 2024 e sono diventati 19 su 42 nel secondo trimestre.

I distretti dell’agro-alimentare si sono distinti per un buon andamento nel secondo trimestre 2024 (+58,7 milioni di euro, pari al +6,8%) grazie ad una brillante accelerazione del Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene (+11,0%) cresciuto sia negli Stati Uniti che in Germania e Austria, mentre continua la flessione del mercato inglese per il secondo trimestre consecutivo.

Si registra invece un leggero rallentamento tra aprile e giugno per l’altro distretto vitivinicolo dei Vini del Veronese che mantiene comunque un profilo di crescita (+2,3%) grazie a Svizzera, Danimarca e Stati Uniti. I Dolci e pasta veronesi (+14,3%) sono sostenuti dalla domanda tedesca e statunitense e dal buon contributo dal Regno Unito, mentre le Carni di Verona (+4,0%) crescono grazie alle esportazioni in Francia, Spagna e Regno Unito. Il distretto Ittico del Polesine e veneziano (+8,0%) segna una buona crescita anche nel secondo trimestre del 2024 trainato dalle vendite quasi raddoppiate in Spagna e dal nuovo balzo in Croazia (+22%).