Felicia è la pasta ufficiale di Pallacanestro Olimpia Milano

Felicia, brand di Andriani S.p.A Società Benefit, la pasta a base di materie prime innovative, biologiche e naturalmente prive di glutine, come cereali (avena, riso, grano saraceno e teff integrali) e legumi (lenticchie, ceci, piselli) è il nuovo official supplier di Pallacanestro Olimpia Milano. La partnership prevede la fornitura di pasta per la food room della prima squadra, impegnata nel campionato di Serie A e in EuroLeague, e per la foresteria del settore giovanile per tutta la stagione 2024/25, playoff inclusi.

Con uno dei più vasti assortimenti per varietà e formati del comparto pasta healthy, Felicia è ricca di preziosi nutrienti, è buona per tutti ed è adatta anche agli sportivi. “Siamo consapevoli che per portare avanti la nostra Colorfood Revolution – ispirata alla promozione della biodiversità alimentare e di modelli di produzione e consumo sempre più responsabili – sia fondamentale fare squadra con partner di valore che condividano il nostro approccio e siamo felici della collaborazione con una realtà d’eccellenza come Olimpia Milano", commenta Marco Lentini, direttore Marketing Andriani.

I benefici funzionali di Felicia sono rilevanti anche per gli sportivi, dal contenuto di fibre delle paste di cereali integrali a quello proteico delle paste a base di legumi. Per esempio, grazie alla formulazione mono-ingrediente (100% farina di legumi), una porzione di Pasta Felicia di Lenticchie Rosse contiene il 26% di proteine rappresentando, quindi, una valida fonte di proteine vegetali naturalmente contenute nella materia prima.

"L'Olimpia crede molto nell'importanza di abitudini nutrizionali corrette e bilanciate per i propri atleti attraverso prodotti sani e di qualità. In Felicia abbiamo trovato il partner ideale per raggiungere questo scopo. Siamo contenti di accoglierli nella nostra famiglia e che abbiano sposato oltre alla prima squadra il progetto legato al nostro settore giovanile", racconta Christos Stavropoulos, General Manager dell’Olimpia Milano.